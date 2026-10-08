মাঠ না পেয়ে কুমিল্লা থেকে সরে গেল মোহামেডান-আরামবাগ ম্যাচ

বাংলাদেশ ফুটবল লিগের সূচি অনুযায়ী আগামীকাল হওয়ার কথা ছিল পাঁচটি ম্যাচ। এখন হবে চারটি। মোহামেডান ও আরামবাগ ক্রীড়া সংঘের ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল কুমিল্লার ভাষাশহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে। তবে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য ৪ থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত স্টেডিয়ামটি বরাদ্দ থাকায় কাল সেখানে ম্যাচটি হবে না।
বাফুফের মিডিয়া বিভাগ থেকে আজ সন্ধ্যায় ম্যাচটি স্থগিত করা হয়েছে বললেও সেটি কবে, কোথায় হবে; তা জানায়নি। তবে আরামবাগ ক্রীড়া সংঘের সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী প্রথম আলোকে জানিয়েছেন, বাফুফে বিকেলে তাঁদের মৌখিকভাবে জানিয়েছে, ‘মাঠ না পাওয়ায়’ কুমিল্লায় ম্যাচটি হচ্ছে না। ম্যাচটি শনিবার মুন্সিগঞ্জের শহীদ বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে।
শুধু এই ম্যাচই নয়, চলতি মৌসুমে কুমিল্লায় লিগের ম্যাচ আয়োজন নিয়েই অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। কুমিল্লা জেলা ক্রীড়া সংস্থা স্থানীয় খেলাধুলাকে অগ্রাধিকার দিতে চায়। এ কারণে বাংলাদেশ ফুটবল লিগের জন্য স্টেডিয়াম বরাদ্দ দেওয়া সম্ভব নয় বলে তারা বাফুফেকে জানিয়েছে।
বিষয়টি নিয়ে ৪ অক্টোবর বাফুফে ভবনে কুমিল্লা জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও ক্লাব প্রতিনিধিদের সঙ্গে সমন্বয় সভা করে বাফুফে। তবে ওই সভায় কুমিল্লা ভেন্যুতে লিগের খেলা হবে কি না, সে ব্যাপারে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।
কয়েক মৌসুম ধরে দেশের দুই জনপ্রিয় ক্লাব মোহামেডান ও আবাহনী কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামকে হোম ভেন্যু হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। ঢাকার কাছের এই স্টেডিয়ামটি অতীতে বসুন্ধরা কিংসেরও হোম ভেন্যু ছিল।