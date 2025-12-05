ইউনাইটেডকে ৯ গোলে বিধ্বস্ত করে কোয়ার্টার ফাইনালে এআইইউবি

চ্যাম্পিয়ন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিকে বিদায় করে যে দল গ্রুপ ফাইনালে পৌঁছেছে, তাদের সামনে ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ইউআইইউ) আজ দাঁড়াতেই পারেনি। সাভারের ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মাঠে ৯-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে ইউনাইটেডকে উড়িয়ে ‘এফ’ গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে টুর্নামেন্টে গতবারের রানার্সআপ আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (এআইইউবি)। ৮ ডিসেম্বর তাদের প্রতিপক্ষ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে ঢাকা অঞ্চলের গ্রুপ পর্বে আজ শেষ দিন। দিনের প্রথম গ্রুপ ফাইনালটা হয়েছে একপেশে। প্রথমার্ধে এআইইউবি তিনটি গোল করেছে। সময় যতে এগিয়েছে ইউনাইটেড ততই লড়াইয়ের সামর্থ্য হারিয়েছে।
এআইইউবির মূল স্ট্রাইকার মোহামেডানের সৌরভ দেওয়ান আসতে পারেননি মাঠে। কোচ মাসুদ আলম জাহাঙ্গীর মিডফিল্ডার লাবিবুর রহমানকে স্ট্রাইকার হিসেবে খেলান। কোচের আস্থার প্রতিদান দিয়ে লাবিব হ্যাটট্রিক করে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন। দুটি গোলেও তাঁর সহায়তা ছিল।
লাবিবুর পেশাদার লিগের দ্বিতীয় স্তর চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে খেলার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। তাঁর হাতে ম্যাচসেরার পুরস্কার তুলে দেন জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক গোলরক্ষক বিপ্লব ভট্টাচার্য এবং ইস্পাহানি ফুড লিমিটেডের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, সাপ্লাই আসিফুর রহমান চৌধুরী।
এআইইউবির হয়ে দুটি গোল করেন গোলাম রাব্বি—তিনি তিনটি গোলের উৎসও। এ ছাড়া গোল করেন আজিজুল হক, আরিফুল হক, আক্কাস আলী ও ওমর ফারুক।
এআইইউবি দলে রয়েছেন দেশের পেশাদার ফুটবল লিগের বিভিন্ন ক্লাবের খেলোয়াড়েরা—যেমন ঢাকা মোহামেডানের ডিফেন্ডার আজিজুল হক, আরামবাগের মিডফিল্ডার ও অধিনায়ক আক্কাস আলী, রহমতগঞ্জের ডিফেন্ডার আলফাজ মিয়া, ব্রাদার্সের ডিফেন্ডার নাবিল খন্দকার এবং আরও কয়েকজন পেশাদার ফুটবলার।
যদিও ড্যাফোডিলের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বে টাইব্রেকারে তিনটি সেভ করে দলকে জেতানো গোলকিপার মেহেদী হাসান আজ খেলেননি, তাঁর জায়গায় খেলেছেন চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে খেলা রাজিব ইসলাম।
টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছে ছয়টি দল। ঢাকা অঞ্চল থেকে এআইইউবি ও গণ বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম থেকে প্রিমিয়ার ও ইনডিপেনডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলনা থেকে গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। বাকি দুটি দল নিশ্চিত হবে আজই।
কোয়ার্টার ফাইনাল ৭ ও ৮ ডিসেম্বর ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মাঠে। টুর্নামেন্টের প্রচার সহযোগী এটিএন বাংলা।