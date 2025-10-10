২০১৪ বিশ্বকাপে রাশিয়ার সঙ্গে ১–১ গোলে ড্র করার পর আলজেরিয়ার খেলোয়াড়দের উল্লাস
ফুটবল

২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবল

১২ বছর পর বিশ্বকাপে মাহরেজের আলজেরিয়া, রইল বাকি ২৮

খেলা ডেস্ক

৪৮ দলের বিশ্বকাপ। বাছাইপর্ব পেরিয়ে তিন স্বাগতিক কানাডা, মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগ দেবে আরও ৪৫টি দেশ। গতকাল পর্যন্ত তিন স্বাগতিকসহ ২০ দলের বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত হয়েছে। পরশু জিবুতিকে ৩-০ গোলে হারিয়ে ১৯তম দল হিসেবে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট কাটে মোহাম্মদ সালাহর মিসর

গতকাল রাতে আফ্রিকা অঞ্চলের ‘জি’ গ্রুপের ম্যাচে সোমালিয়াকে ৩-০ গোলে হারিয়ে ২০তম দল বিশ্বকাপে উঠে গেছে রিয়াদ মাহরেজের আলজেরিয়া। আলজেরিয়ার জয়ে ২ গোল করেছেন মোহাম্মদ আমুরা ও ১ গোল রিয়াদ মাহরেজের। ২০১৪ সালের পর প্রথম ও সব মিলিয়ে পঞ্চমবার বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছে আলজেরিয়া।

এ মাসের আন্তর্জাতিক বিরতিতে আরও ১৭টি দেশ বিশ্বকাপে জায়গা করে নিতে পারে।

