১০ সেপ্টেম্বর বগুড়া জেলার বিপক্ষে ম্যাচ চলাকালে রাজশাহীর খেলোয়াড়, কর্মকর্তা ও দর্শকেরা রেফারি ও সহকারী রেফারির ওপর হামলা চালান
রেফারিকে মারধর, রাজশাহীকে জরিমানা, ৫ ফুটবলার ৪ ম্যাচ নিষিদ্ধ

জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে রেফারিকে মারধরের ঘটনায় রাজশাহী জেলা ফুটবল দলকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। পাশাপাশি দলের পাঁচ ফুটবলারকে চার ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ করেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) ডিসিপ্লিনারি কমিটি। আজ বাফুফে ভবনে ডিসিপ্লিনারি কমিটির সভা বসে। রাত ১০টার দিকে এক বিজ্ঞপ্তিতে শাস্তির সিদ্ধান্ত জানায় বাফুফে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ১০ সেপ্টেম্বর বগুড়া জেলার বিপক্ষে ম্যাচ চলাকালে রাজশাহীর খেলোয়াড়, কর্মকর্তা ও দর্শকেরা রেফারি ও সহকারী রেফারির ওপর হামলা চালান। এর পরিপ্রেক্ষিতে রাজশাহীর খেলোয়াড় গোলাম রাব্বি, জমজম, তৌহিদুল ইসলাম, মনিরুজ্জামান রনি এবং ৫ নম্বর জার্সি পরা অতিরিক্ত খেলোয়াড়কে পরবর্তী চার ম্যাচে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শুধু খেলোয়াড়ই নন, টিম ম্যানেজার রতন, কোচ মাহমুদ আলম ও সহকারী কোচ আলমকেও ছয় ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দলটিকে দিতে হবে ২০ হাজার টাকা জরিমানাও।

২০২১-২২ মৌসুমের পর এবার আবার বড় আকারে হচ্ছে জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ। দেশের ৬৪ জেলার অংশগ্রহণে টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে ৩০ আগস্ট।
‘তারুণ্যের উৎসব’-এর অংশ হিসেবে এবার জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের ছায়ায় হচ্ছে তিনটি ফুটবল প্রতিযোগিতা—আন্তজেলা হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ, ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৭ ও মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৫ টুর্নামেন্ট।

প্রথম রাউন্ডে দলগুলোকে ভাগ করা হয়েছে আট অঞ্চলে। প্রতিটি অঞ্চলের নামকরণ করা হয়েছে জুলাই আন্দোলনের আট শহীদের নামে। ৬৪ জেলার দল হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ভিত্তিতে খেলবে। সেখান থেকে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠবে ৩২টি দল। সেই পর্বও হবে হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ভিত্তিতে।
তৃতীয় রাউন্ডে থাকবে ১৬ দল, এক ম্যাচের প্রতিযোগিতা। এরপর কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল ও ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় স্টেডিয়ামে।
তিনটি প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এবার খেলায় নামছে প্রায় সাড়ে চার হাজার ফুটবলার।

