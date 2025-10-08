বিশ্বকাপে জায়গা পেল সালাহর মিসর, রইল বাকি ২৯

আট বছর পর বিশ্বকাপে ফিরছে মিসর। আজ কাসাব্লাংকায় জিবুতিকে ৩-০ গোলে হারিয়ে আফ্রিকা অঞ্চলের ‘এ’ গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে মোহাম্মদ সালাহর মিসর। লিভারপুল তারকা আজ দলের জয়ে করেছেন জোড়া গোল।
জিবুতিকে হারিয়ে নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী বুরকিনা ফাসোর চেয়ে ৫ পয়েন্টে এগিয়ে গিয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখেই বিশ্বকাপ নিশ্চিত করল মিসরীয়রা। রেকর্ড সাতবারের আফ্রিকান চ্যাম্পিয়নরা বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছে মাত্র চতুর্থবার। ১৯৩৪ সালে প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলা দলটি এরপর খেলেছে ১৯৯০ ও ২০১৮ সালে।
বাছাইপর্বে ৯ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট পাওয়া মিসর গোল করেছে ১৯টি। এর ৯টিই করেছেন ৩৩ বছর সালাহ। এবারের বাছাইপর্বে আফ্রিকা অঞ্চলে সালাহই সর্বোচ্চ গোলদাতা।
১৯তম দল হিসেবে ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলা নিশ্চিত করল মিসর। ৪৮ দলের বিশ্বকাপে জায়গা করে নেবে আরও ২৭টি দল।
কনক্যাকাফ (উত্তর ও মধ্য আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান)কানাডা (স্বাগতিক), মেক্সিকো (স্বাগতিক) ও যুক্তরাষ্ট্র (স্বাগতিক)কনমেবল (দক্ষিণ আফ্রিকা)আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, প্যারাগুয়ে ও উরুগুয়েএএফসি (এশিয়া)অস্ট্রেলিয়া, ইরান, জাপান, জর্ডান, দক্ষিণ কোরিয়া ও উজবেকিস্তানসিএএফ (আফ্রিকা)মরক্কো, তিউনিসিয়া ও মিসরওএফসি (ওশেনিয়া)নিউজিল্যান্ড
মিসরের বিশ্বকাপ নিশ্চিত করার দিনে কানাডা, মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রের পথে দূরত্ব কমিয়ে এনেছে ঘানা ও কেপ ভার্দে। আজ মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রকে ৫-০ গোলে হারিয়েছে আই গ্রুপের শীর্ষ দল ঘানা। ১২ অক্টোবর শেষ ম্যাচে কমরোসের বিপক্ষে ১ পয়েন্ট পেলেই চলবে ঘানার। নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী মাদাগাস্কার পয়েন্ট হারালে ঘানা শেষ ম্যাচে হারলেও উঠে যাবে বিশ্বকাপে।
কেপ ভার্দে আজ লিবিয়াকে হারালেই প্রথমবারের মতো উঠে যেত বিশ্বকাপে। কিন্তু লিবিয়ার সঙ্গে ৩-৩ গোলে ড্র করে অপেক্ষা বেড়েছে দলটির। ‘ডি’ গ্রুপে ৯ ম্যাচে দলটির পয়েন্ট ২০। সমান ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আফ্রিকা থেকে রেকর্ড আটবার বিশ্বকাপ খেলা ক্যামেরুন। ১৩ অক্টোবর ইসোয়াতিনির বিপক্ষে শেষ ম্যাচ খেলবে আটলান্টিক মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্র কেপ ভার্দে। ওই ম্যাচ জিতলেই বিশ্বকাপ নিশ্চিত মাত্র ৬ লাখ মানুষের দেশটি। তবে শেষ ম্যাচে ক্যামেরুন অ্যাঙ্গোলাকে হারাতে না পারলে আর কোনো পয়েন্ট না পেলেও চলবে পর্তুগিজ ভাষাভাষী দেশটির।