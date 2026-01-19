নেপালকে হারিয়ে শিরোপার লড়াইয়ে ফিরল বাংলাদেশ

নেপালকে ৩-০ গোলে হারিয়ে মেয়েদের সাফ ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপার লড়াইয়ে ফিরল বাংলাদেশ। থাইল্যান্ডের ব্যাংককের ননথাবুরি হলে আজ বাংলাদেশের হয়ে ১টি করে গোল করেছেন সাবিনা খাতুন, কৃষ্ণা রানী ও লিপি আক্তার। এ জয়ে তিন ম্যাচ থেকে সাঈদ খোদারাহমির দলের ৭ পয়েন্ট।
ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটসাল খেলছে বাংলাদেশ। ১০ মিনিটে দুবার গোলের সুযোগও পায় তারা। কিন্তু সুযোগগুলো কাজে লাগাতে পারেনি বাংলাদেশ।
অবশ্য গোলের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষায় থাকতে হয়নি। ১৪ মিনিটে অনিতার কাছ থেকে বল পেয়ে সাবিনাকে পাস দেন কৃষ্ণা। সেই পাস ধরে নিখুঁত শটে লক্ষ্য ভেদ করেন বাংলাদেশ অধিনায়ক।
বিরতির আগে প্রথম গোলের কারিগর কৃষ্ণা একাই প্রতিপক্ষ রক্ষণ ভেঙে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। দ্বিতীয়ার্ধে খানিকটা সতর্ক হয়ে খেলে বাংলাদেশ। নেপালও সুযোগ খুঁজতে থাকে। তবে বাংলাদেশের গোলকিপার স্বপ্না আক্তারকে ফাঁকি দিতে পারেনি তারা। দ্বিতীয়ার্ধে তিনটি দারুণ সেভ ছিল তাঁর। এর মধ্যে লিপির সৌজন্যে তৃতীয় গোলটি পেয়ে যায় বাংলাদেশ।
লিগ পদ্ধতিতে হওয়া এই প্রতিযোগিতায় বুধবার নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। ফাইনাল না থাকায় সাত দলের লড়াই শেষে সর্বোচ্চ পয়েন্ট পাওয়া দলটাই জিতবে শিরোপা।