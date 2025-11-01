ইউনাইটেডকে জিততে দেয়নি নটিংহাম, আর্সেনাল জিতেই চলেছে

অবনমন অঞ্চলে ঘুরপাক খাওয়া নটিংহাম ফরেস্ট রুখে দিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। টানা তিন ম্যাচ জিতে দুঃসময়কে পেছনে ফেলার বার্তা দেওয়া ইউনাইটেড আজ নটিংহামে ২-২ গোলে ড্র করেছে। ইউনাইটেডের পয়েন্ট খোয়ানোর দিনে জিতেছে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ দল আর্সেনাল। বার্নলিকে ২-০ গোলে হারিয়ে টানা পঞ্চম জয় পেয়েছে গানাররা।
৩৪ মিনিটে বিতর্কিতভাবে পাওয়া এক কর্নার থেকে কাসেমিরোর হেড ১-০ গোলে এগিয়ে দেয় ইউনাইটেডকে। ১-০ গোলে এগিয়ে থেকেই প্রথমার্ধ শেষ করে ইউনাইটেড। বিরতির পর তিন মিনিটের এক ঝড়ে ২-১ গোলে এগিয়ে যায় নটিংহাম। ৪৭ মিনিটে মরগান গিবস–হোয়াইটের হেডে সমতা ফেরায় পয়েন্ট তালিকার ১৮ নম্বরে পড়ে থাকা নটিংহাম। ২ মিনিট পর স্বাগতিকদের এগিয়ে নেন নিকোলো সাভোনা।
৮১ মিনিটে আমাদ দিয়ালোর বাঁ পায়ের ভলি ১ পয়েন্ট এনে দেয় ইউনাইটেডকে। যোগ করা সময়ে চতুর্থ মিনিটে দিয়ালোর শট নটিংহামের ব্রাজিলিয়ান সেন্টারব্যাক মুরিলো গোলবারের একটু সামনে থেকে ফিরিয়ে না দিলে ৩ পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়তে পারত ইউনাইটেড।
এমিরেটসে আর্সেনালের দুটি গোলই এসেছে প্রথমার্ধে। ১৪ মিনিটে ভিক্টর ইয়োকেরেসের হেডে এগিয়ে যায় আর্সেনাল। লিগে পাঁচ ম্যাচ পর সুইডিশ স্ট্রাইকারের এটিই প্রথম গোল। ৩৫ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ডেকলান রাইস।
লিগে ১০ ম্যাচের আটটিতে জেতা আর্সেনালের পয়েন্ট ২৫। দ্বিতীয় স্থানের দল বোর্নমাউথের চেয়ে ৭ পয়েন্টে এগিয়ে গেল গানাররা। বোর্নমাউথ অবশ্য একটি ম্যাচ কম খেলেছে।
১০ ম্যাচে ইউনাইটেডের পয়েন্ট ১৭। দলটি উঠে গেছে পঞ্চমস্থানে।