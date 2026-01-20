চ্যাম্পিয়নস লিগে কোন দলের কী অবস্থা

চ্যাম্পিয়নস লিগে ৩৬ দলের লিগ পর্বের লড়াইয়ে প্রাথমিক লক্ষ্যটা শীর্ষ আটে থাকার। গত মৌসুম থেকে বদলে যাওয়া ফরম্যাটে ইউরোপ মাতানো সব দলের পক্ষেও সেরা আটে থাকা সহজ হচ্ছে না। অল্প ব্যবধানেই হয়ে যাচ্ছে ওলটপালট। যেমন ধরুন, গত মৌসুমে রিয়াল মাদ্রিদ, ম্যানচেস্টার সিটি, বায়ার্ন মিউনিখ এবং পরবর্তী সময়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়া পিএসজিও লিগ পর্বে শীর্ষে আটে জায়গা পায়নি।
এরপর শীর্ষ ২৪ থেকে তাদের খেলতে হয়েছে নকআউট পর্বের প্লে–অফ। যেখানে রিয়াল মাদ্রিদের কাছে হেরে বিদায় নেয় ম্যানচেস্টার সিটি। গতবারের মতো এবারও বড় দলগুলোর কেউ কেউ শীর্ষ আটে জায়গা না পাওয়ার শঙ্কায়। আজ থেকে শুরু হবে চ্যাম্পিয়নস লিগে গ্রুপ পর্বের সপ্তম রাউন্ড। এ পরিস্থিতিতে বড় দলগুলোর কার কী অবস্থা, একনজরে দেখে নেওয়া যাক।
চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্বে সবগুলো দল আটটি করে ম্যাচ খেলবে। এরই মধ্যে ৬ ম্যাচ শেষে শীর্ষ আটে আছে আর্সেনাল, বায়ার্ন মিউনিখ, পিএসজি, ম্যানচেস্টার সিটি, আতালান্তা, ইন্টার মিলান, রিয়াল মাদ্রিদ ও আতলেতিকো মাদ্রিদ। এর মধ্যে ৬ ম্যাচের সবগুলো জিতে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল।
৬ ম্যাচে ৫টিতে জিতে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে বায়ার্ন মিউনিখ। এ দুই দল ছাড়াও পিএসজি, ম্যান সিটি ও আতালান্তা অন্তত নকআউট পর্বের প্লে-অফ নিশ্চিত করেছে। তবে শীর্ষ আটে থেকেও শঙ্কায় আছে ইন্টার, রিয়াল ও আতলেতিকো মাদ্রিদ। নিজেদের পরের দুই ম্যাচ দিয়েই নিশ্চিত হবে তাদের অবস্থান।
পয়েন্ট তালিকার ৬ নম্বরে থেকেও বিপাকে আছে গতবারের রানার্সআপ ইন্টার মিলান। আজ রাতে ইন্টার খেলবে আর্সেনালের বিপক্ষে। আগের ৬ ম্যাচের সবগুলো জেতা আর্সেনালের বিপক্ষে ম্যাচটা মোটেই সহজ হবে না ইন্টারের। এরপর ইন্টারের শেষ ম্যাচ বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে। এই লাইনআপই বলে দিচ্ছে পথটা ইন্টারের জন্য সহজ নয়। শীর্ষ আটে জায়গা ধরে রাখা অনেক চ্যালেঞ্জিং।
রিয়ালের সামনেও কঠিন পথ। জাবি আলোনসোকে ছাঁটাইয়ের পর এমনিতেই টালমাটাল অবস্থায় রিয়াল। আজ রাতে তাদের প্রতিপক্ষ মোনাকো। শেষ ম্যাচ তারা খেলবে বেনফিকার মাঠে। অঘটনের শিকার না হলে দুটো ম্যাচেই রিয়ালের জেতা উচিত। তবে আলবাসেতের বিপক্ষে ম্যাচের মতো কোনোভাবে হেরে গেলে বিপদে পড়তে হবে মাদ্রিদের ক্লাবটিকে।
ইন্টার, রিয়াল ও আতলেতিকোর মতো ৯ নম্বরে থাকা লিভারপুলের পয়েন্টও ৬ ম্যাচে ১২। ‘অল রেড’রা পিছিয়ে আছে মূলত গোল ব্যবধানে। লিভারপুলের জন্য অবশ্য স্বস্তির দিক হচ্ছে তাদের পরের দুই ম্যাচ অপেক্ষাকৃত সহজ প্রতিপক্ষের সঙ্গে। বুধবার রাতে তারা খেলবে মার্শেইয়ের বিপক্ষে আর শেষ ম্যাচে আর্নে স্লটের দলের প্রতিপক্ষ কারাবাগ।
এ দুই ম্যাচে জিতলে শীর্ষ আট থেকে সরাসরি শেষ ষোলোর টিকিট পাওয়ার সুযোগ আছে লিভারপুলের। আরেক পরাশক্তি চেলসির জন্য অবশ্য লড়াইটা এত সহজ নয়। ৬ ম্যাচে চেলসির পয়েন্ট ১০। তাদের শেষ দুই পাফোস ও নাপোলির বিপক্ষে এ দুই ম্যাচ জিতলে ভাগ্য বদলাতে পারে তাদেরও।
শিরোপাপ্রত্যাশী দলগুলোর মধ্যে বার্সেলোনার অবস্থা সম্ভবত এখন পর্যন্ত সবচেয়ে খারাপ। ৬ ম্যাচে ৩ জয়, ১ ড্র ও ২ হারে ১০ পয়েন্ট নিয়ে বার্সা তালিকার ১৫ নম্বরে। এখান থেকে শীর্ষ আটে যাওয়া বেশ কঠিন। নিজেদের জয়ের পাশাপাশি অন্য দলগুলোর ফলও এখানে বড় ভূমিকা রাখবে। তবে বার্সার পরের ম্যাচের দুই প্রতিপক্ষই তুলনামূলক দুর্বল। বুধবার রাতে স্লাভিয়া প্রাহার সঙ্গে খেলার পর ২৮ জানুয়ারি তাদের প্রতিপক্ষ কোপেনহেগেন। বড় কোনো অঘটন না হলে দুটি ম্যাচই বার্সার জেতা উচিত, যা তাদের লক্ষ্যপূরণে অনেকটাই এগিয়ে দেবে।