ঢাকায় হচ্ছে না বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ম্যাচ

এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে ভারতের মুখোমুখি হওয়ার আগে ঘরের মাঠে আফগানিস্তানের সঙ্গে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলার কথা ছিল বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি হচ্ছে না। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) কম্পিটিশন কমিটির চেয়ারম্যান গোলাম গাউস আজ প্রথম আলোকে এ তথ্য জানিয়েছেন।
আগামী ১৮ নভেম্বর এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে নিজেদের পঞ্চম ম্যাচে ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে ভারতের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। সেই ম্যাচের জন্য প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ১৩ নভেম্বর ঢাকায় আফগানদের সঙ্গে ম্যাচ খেলতে চেয়েছিল বাংলাদেশ। আফগানিস্তানও বাফুফেকে সফরের দিনক্ষণ চূড়ান্ত করেছিল, কিন্তু হঠাৎই তারা সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছে।
বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচের দিনই ঢাকার কিংস অ্যারেনায় এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে মিয়ানমারের বিপক্ষে খেলার কথা ছিল আফগানিস্তানের। কিন্তু মিয়ানমার বাংলাদেশ সফরে আসতে রাজি নয়। সে জন্য আফগানিস্তানও বাংলাদেশের সঙ্গে ম্যাচটি বাতিল করেছে।
এ বিষয়ে গোলাম গাউস বলেন, ‘আফগানিস্তান জানিয়েছে তারা বাংলাদেশে খেলতে আসবে না। কারণ, মিয়ানমার বাংলাদেশে আসতে চাচ্ছে না। ১৩ নভেম্বর প্রীতি ম্যাচের জন্য ভিন্ন কোনো প্রতিপক্ষ পাওয়ার চেষ্টা চলছে। কয়েকটি দেশের সঙ্গে কথা হয়েছে দুই-এক দিনের মধ্যে জানাতে পারব।’
তবে বাফুফের একটি সূত্র জানিয়েছে, আমন্ত্রণ পাঠানো দেশগুলোর তালিকায় নেপালও আছে। তারা বাংলাদেশে ম্যাচ খেলতে মৌখিকভাবে সম্মতিও দিয়েছে।