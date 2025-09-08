ইব্রাহিমা কোনাতে (বাঁয়ে) ও কিলিয়ান এমবাপ্পে
ফুটবল

রিয়ালে যাওয়ার জন্য লিভারপুল ডিফেন্ডারকে ‘২ ঘণ্টা পরপর’ ফোন দিচ্ছেন এমবাপ্পে

খেলা ডেস্ক

দলবদল চলাকালে বিভিন্ন সময় লিভারপুল ছেড়ে ইব্রাহিমা কোনাতের রিয়াল মাদ্রিদে যাওয়ার গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল। যদিও সেই গুঞ্জন শেষ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনি। ফরাসি ডিফেন্ডার কোনাতে লিভারপুলেই থেকে গেছেন। তবে রিয়ালের তাঁকে দলে টানার চেষ্টার খবর যে মিথ্যা নয়, সেটা কোনাতে নিজেই নিশ্চিত করেছেন।

সদ্য শেষ হওয়া দলবদলে না পারলেও এখনই হাল ছাড়ছে না রিয়াল। এমনকি কোনাতেকে রিয়ালে যাওয়ার জন্য রাজি করাতে ফ্রান্স দলের সতীর্থ কিলিয়ান এমবাপ্পে নাকি তাঁকে প্রতি দুই ঘণ্টা পরপর ফোনও করছেন। কথাটা কোনাতে মজার ছলে বললেও এমবাপ্পে যে তাঁকে সতীর্থ হিসেবে পেতে চাইছেন তা একরকম স্পষ্ট।

এ মৌসুম শেষে লিভারপুলের সঙ্গে কোনাতের চুক্তির মেয়াদ ফুরোবে। গুঞ্জন আছে, মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ২৬ বছর বয়সী এ ডিফেন্ডার হয়তো রিয়ালেই যোগ দেবেন। লিভারপুল অবশ্য তাঁকে দীর্ঘ মেয়াদে দলে রাখতে চায়। তবে একাধিক ইউরোপিয়ান সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে কোনাতে নতুন চুক্তি করতে আগ্রহী নন।

এ পরিস্থিতিতে শেষ পর্যন্ত চুক্তি নবায়ন না হলে লিভারপুল হয়তো তাঁকে কম দামে জানুয়ারিতেই বিক্রি করে দেবে। নয়তো কোনাতেকে গ্রীষ্মের দলবদলে শূন্য হাতে ছাড়ার ঝুঁকি থাকবে।

ফ্রান্সের অনুশীলনে এমবাপ্পে ও কোনাতে

কোনাতের বর্তমান বাজারমূল্য এখন প্রায় ছয় কোটি ইউরো। কিন্তু ২০২৫-২৬ মৌসুমের মাঝপথে (জানুয়ারিতে) এত টাকা কোনো ক্লাব খরচ করতে চাইবে না। তাই চুক্তি নবায়ন না করলে কোনাতের হয়তো আগেই ক্লাব ছাড়তে হবে।

এদিকে সম্প্রতি ফ্রান্স জাতীয় দলের হয়ে খেলতে গিয়ে ফরাসি টেলিভিশন চ্যানেল ‘তেলেফুত’কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলেন কোনাতে। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, এমবাপ্পে তাঁকে রিয়ালে যাওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছেন কি না। জবাবে কোনাতে হেসে বলেছেন, ‘ও আমাকে প্রতি দুই ঘণ্টা পরপর ফোন করছে।’ একই সাক্ষাৎকারে তিনি মজা করে জানান, এখনো স্প্যানিশ ভাষাই শেখা হয়নি তাঁর।

