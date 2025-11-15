আর্জেন্টিনার পর ব্রাজিলও জিতল ২–০ গোলে

প্রতিশোধ নিল ব্রাজিল!
পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা প্রতিশোধ নিল সেনেগালের ওপর। লন্ডনের এমিরেটস স্টেডিয়ামে আজ তেরাঙ্গার সিংহদের ২-০ গোলে হারিয়েই শোধ নিয়েছে দুই বছর আগের হারের। কার্লো আনচেলত্তির দলের হয়ে প্রথমার্ধে দুটি গোল করেছেন এস্তেভাও ও কাসেমিরো। গতকাল আরেক প্রীতি ম্যাচে ব্রাজিলের প্রতিবেশী আর্জেন্টিনা ২-০ গোলে হারায় আফ্রিকার আরেকটি দল অ্যাঙ্গোলাকে।
দুই বছর আগে লিসবনে সর্বশেষ দেখায় সেনেগালের কাছে ৪-২ গোলে হেরে গিয়েছিল ব্রাজিল। আফ্রিকান দলের বিপক্ষে চার ম্যাচের মধ্যে সেটি ছিল ব্রাজিলের তৃতীয় হার। সেনেগালের আগে মরক্কো ও ক্যামেরুনের কাছেও হেরেছিল দলটি। আপাতত আফ্রিকা-জুজু দূর হলো ব্রাজিলের।
