‎হংকংয়ের বিপক্ষে খেলতে ঢাকায় হামজা, মঙ্গলবার আসবেন শমিত

৯ অক্টোবর এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ডে হংকংয়ের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ফুটবল দল। সেই ম্যাচ খেলতে আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকায় এসে পৌঁছেছেন হামজা চৌধুরী।
লাল-সবুজ জার্সিতে নিজের চতুর্থ ম্যাচ খেলার অপেক্ষায় হামজা। গত ২৫ মার্চ শিলংয়ে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বাংলাদেশের হয়ে অভিষেক হয়েছিল হামজার। এর পর থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের হয়ে তিন ম্যাচ খেলে ১ গোল ও সতীর্থকে দিয়ে এক গোল করিয়েছেন।
হামজার এক দিন পর আগামীকাল রাতে ঢাকায় আসার কথা রয়েছে কানাডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের দল ক্যাভালরি এফসিতে খেলা শমিত সোমের। হংকং ম্যাচের আগে হামজা তিন দিন আর শমিত এক দিন রাকিব হোসেন-তাজ উদ্দিনদের সঙ্গে অনুশীলন করার সুযোগ পাবেন।
৯ অক্টোবর ঢাকায় খেলার পর ১৪ অক্টোবর হংকংয়ে ফিরতি লেগের ম্যাচ খেলবেন হামজা-শমিতরা। ম্যাচের আগে বাংলাদেশ কোচ হাভিয়ার কাবরেরার দুশ্চিন্তা চোট নিয়ে।
এরই মধ্যে চোটের থাবায় ক্যাম্প ছেড়েছেন ফরোয়ার্ড সুমন রেজা ও উইঙ্গার মোহাম্মদ ইব্রাহিম। অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার তপু বর্মন, তারিক কাজী ও ফরোয়ার্ড আল-আমিনের আছে চোট সমস্যা। যদিও এই তিনজনের চোট গুরুতর নয়।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে এখন পর্যন্ত দুই ম্যাচ খেলে ১ পয়েন্ট পেয়েছে বাংলাদেশ। পয়েন্ট টেবিলে হাভিয়ের কাবরেরার দলের অবস্থান তিনে। সমান ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে হংকং। পয়েন্ট ও গোল পার্থক্য সমান হলেও ১টি গোল বেশি দেওয়ায় শীর্ষে সিঙ্গাপুর। বাংলাদেশের সমান ১ পয়েন্ট নিয়ে দুই ম্যাচে গোলশূন্য থাকায় তালিকার একেবারে নিচে ভারত।