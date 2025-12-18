বিশ্বকাপ ট্রফি। আগামী বছর জুনে শুরু হবে বিশ্বকাপ
বিশ্বকাপ ট্রফি। আগামী বছর জুনে শুরু হবে বিশ্বকাপ
রেকর্ড ৬০০ কোটি টাকা পাবে বিশ্বকাপজয়ী দল, প্রাইজমানি বেড়েছে ৫০ শতাংশ

২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য রেকর্ড প্রাইজমানির ঘোষণা দিয়েছে ফিফা। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা জানিয়েছে, আগামী বছর যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর প্রাইজমানি বৃদ্ধি পাচ্ছে ৫০ শতাংশ।

বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন দল পাবে রেকর্ড ৫ কোটি ডলার বা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৬০০ কোটি টাকা। এ ছাড়া টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী ৪৮টি দেশের মধ্যে মোট ৭২ কোটি ৭০ লাখ ডলার বা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৮ হাজার ৮৬১ কোটি টাকা ভাগ করে দেওয়া হবে। প্রাইজমানির ক্ষেত্রে পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে দেওয়া হবে ৬৫ কোটি ৫০ লাখ ডলার বা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৭ হাজার ৯৮৪ কোটি টাকা। বাকি প্রায় ৭ কোটি ২০ লাখ ডলার খরচ করা হবে প্রতিটি অংশগ্রহণকারী দলকে ১৫ লাখ ডলার করে প্রদানের জন্য, যা তাদের প্রস্তুতিমূলক কাজ (যেমন ভ্রমণ, ট্রেনিং ক্যাম্প এবং লজিস্টিকস) সম্পন্ন করতে সহায়তা করবে।

সম্প্রতি টিকিটের অতিরিক্ত দামের কারণে বিতর্কের মুখে পড়ে ২০২৬ বিশ্বকাপের আয়োজন। তবে সমর্থকদের প্রতিবাদের কারণে ফিফা কিছু টিকিটের দাম কমিয়ে ৬০ ডলারে নিয়ে এসেছে। এর মধ্যেই বুধবার রাতে ফিফা কাউন্সিল থেকে টুর্নামেন্টের জন্য রেকর্ড পুরস্কারের ঘোষণা এসেছে।

বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্ব থেকে বাদ পড়া দলগুলো পাবে ৯০ লাখ ডলার করে, ফাইনালে হেরে যাওয়া দল পাবে ৩ কোটি ৩০ লাখ ডলার। এ ছাড়া তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে থাকা দল পাবে যথাক্রমে ২ কোটি ৯০ লাখ ও ২ কোটি ৭০ লাখ ডলার।

এর আগে কাতারে ২০২২ সালে ৩৬ বছর পর বিশ্বকাপ জিতে আর্জেন্টিনা প্রাইজমানি হিসেবে পেয়েছিল ৪ কোটি ২০ লাখ ডলার। ২০১৮ বিশ্বকাপ জেতার পর ফ্রান্স পেয়েছিল ৩ কোটি ৮০ লাখ ডলার। ফিফা ১৯৮২ সাল থেকে বিশ্বকাপের প্রাইজমানি প্রকাশ করে আসছে। সেই বছর ইতালি বিশ্বকাপ জিতে ২২ লাখ ডলার প্রাইজমানি পায়। ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বলেছেন, এবারের এই প্রাইজমানি বুঝিয়ে দিচ্ছে বিশ্বকাপ ‘বিশ্ব ফুটবল সম্প্রদায়ের জন্য আর্থিকভাবে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে।’

২০২২ কাতার বিশ্বকাপ জিতেছে আর্জেন্টিনা

২০২৬ বিশ্বকাপের প্রাইজমানি ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় ফুটবল সাপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান টম গ্রেট্রেক্স বলেছেন, ‘রেকর্ডভাঙা পুরস্কার তহবিল দেখাচ্ছে যে বিশ্বকাপের জন্য অর্থের কোনো অভাব নেই। বিশ্বকাপের বিশেষত্বকে ধ্বংসের কাছাকাছি যাওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য ফিফার হাতে এখনো সময় আছে। তাদের এখনই পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।’

৪৮টি দল নিয়ে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ শুরু হবে ১১ জুন। প্রথম ম্যাচে মেক্সিকো সিটিতে, সহ-আয়োজক মেক্সিকো মুখোমুখি হবে দক্ষিণ কোরিয়ার।

