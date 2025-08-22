বার্সেলোনা–ভিয়ারিয়াল ম্যাচের একটি মুহূর্ত
ফুটবল

মায়ামিতে বার্সেলোনা–ভিয়ারিয়াল ম্যাচে আপত্তি লা লিগার ২০ দলের অধিনায়কের

গত রাতে অধিনায়কদের বৈঠক শেষে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে স্পেনের পেশাদার ফুটবলারদের সংগঠন (এএফই)।

আগামী ২০ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে প্রস্তাবিত লা লিগার ম্যাচ নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন ফুটবলাররা। লা লিগার এবারের মৌসুমে ২০ দলের অধিনায়ক এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন।

গত রাতে অধিনায়কদের বৈঠক শেষে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে স্পেনের পেশাদার ফুটবলারদের সংগঠন (এএফই)। মায়ামিতে প্রস্তাবিত সেই ম্যাচে বার্সেলোনা ও ভিয়ারিয়াল খেলবে।

এএফইর দাবি, লা লিগার ম্যাচ বিদেশে নেওয়ার বিষয়ে স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন (আরএফইএফ) তাদের সঙ্গে কোনো ধরনের আলোচনা করেনি বা পর্যাপ্ত তথ্য দেয়নি। তাই ফুটবলরারা বিষয়টিকে সমর্থন করতে পারছেন না।

মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে বার্সেলোনা–ভিয়ারিয়াল ম্যাচ আয়োজনের প্রস্তাব করা হয়েছে

সংগঠনটির বিবৃতিতে বলা হয়, ‘লা লিগার ক্লাবগুলোর অধিনায়কদের সমর্থনে আমরা স্পেনের বাইরে লিগ ম্যাচ আয়োজনের বিরোধিতা করছি। খেলোয়াড়দের সঙ্গে আলোচনা না করেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া অসম্মানজনক।’

ফুটবলারদের ভ্রমণের ধকলের বিষয়টি চিন্তা না করেই আরএফইএফ এই কাজ করেছে বলেও অভিযোগ এএফইর, ‘এতে শুধু খেলার কাঠামোতেই পরিবর্তন আসবে না, খেলোয়াড়দের নিজ দেশ ছেড়ে লম্বা পথ ভ্রমণ করতে হবে, যা তাদের কর্মপরিসরে প্রভাব ফেলবে।’

২০১৮ সাল থেকে লা লিগার ম্যাচ যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজনের চেষ্টা করছে আরএফইএফ। মূলত স্পেনের শীর্ষ এই লিগকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশে ছড়িয়ে দিয়ে বাড়তি আয়ের উদ্দেশেই এমন পরিকল্পনা।

লা লিগার সভাপতি হাভিয়ের তেবাস

আগামী ডিসেম্বরে বার্সেলোনার বিপক্ষে ভিয়ারিয়ালের হোম ম্যাচ ২৩ হাজার দর্শক ধারণক্ষমতার এস্তাদিও দে লা সেরামিকার পরিবর্তে মায়ামির ৬৫ হাজার ধারণক্ষমতার হার্ড রক স্টেডিয়ামে আয়োজনের পরিকল্পনা করে রেখেছে আরএফইএফ। হার্ড রক স্টেডিয়ামে গত বছর কোপা আমেরিকার ফাইনাল ও এ বছর ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের কয়েকটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সেখানে ম্যাচটি আয়োজন করতে উয়েফা ও ফিফার অনুমতি চেয়ে চিঠিও পাঠিয়েছে আরএফইএফ। তবে ইউরোপীয় ফুটবল ও বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থার পক্ষ থেকে এখনো আনুষ্ঠানিক সম্মতি মেলেনি। যুক্তরাষ্ট্র সকার ফেডারেশন (ইউএসএসএফ) এবং উত্তর, মধ্য আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের ফুটবল নিয়ন্ত্রক সংস্থা কনকাকাফও এখন পর্যন্ত অনুমোদন দেয়নি।

সম্প্রতি লা লিগার মার্কিন অংশীদার রিলেভেন্ট স্পোর্টস গ্রুপ, ইউএসএসএফ ও ফিফার মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি লিগের ম্যাচ আয়োজনের পথ কিছুটা পরিষ্কার হয়েছিল।

রিয়াল মাদ্রিদও বিদেশে লা লিগার ম্যাচ খেলতে রাজি নয়

তবে স্পেনের সফলতম ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ অনেক আগেই এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছে। এবার এএফইও জানিয়ে দিল, খেলোয়াড়দের মতামত ছাড়া এমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়, ‘আমরা সম্মান ও স্বচ্ছতা চাই। এ ধরনের বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে খেলোয়াড়দের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। কারণ, আমরাই এই প্রতিযোগিতার মূল অংশীদার।’

লা লিগার নতুন মৌসুম গত ১৫ আগস্ট থেকে শুরু হয়েছে। প্রথম রাউন্ড থেকে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে আছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা।

