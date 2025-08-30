মায়োর্কার জালে পাঁচবার বল পাঠিয়ে তিন গোল বাতিল রিয়ালের

রিয়াল মাদ্রিদ ২: ১ মায়োর্কা
কোমরে হাত দিয়ে ভাবলেশহীন মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। ততক্ষণে শেষ বাঁশি বেজেছে। মায়োর্কার বিপক্ষে রিয়াল মাদ্রিদ জিতেছে ২-১ গোলে। আর রিয়ালের জয়টাও পিছিয়ে পড়া থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে। তবু যেন এমবাপ্পের মনের মতো ম্যাচটা হয়নি।
এমন না যে ভালো খেলেননি। মায়োর্কার বক্সে কিছু মুভ ছিল স্ফুলিঙ্গের মতো। গোল করার অভ্যাসটাও সঙ্গে ছিল;এই ম্যাচের আগে লা লিগায় রিয়ালের সর্বশেষ ১৫ গোলের ১২টাই তাঁর। মায়োর্কার বিপক্ষে অভ্যাসটা আরও পুষ্ট হবে, সেটাই তো স্বাভাবিক। এমবাপ্পেও চেষ্টার কমতি রাখেননি। সার্জনের মতো দক্ষতায় লক্ষ্যভেদ করেছেন দুবার। কিন্তু গোল হয়নি। দুবারই অফসাইডের ভুল খুঁজে পেয়েছে বেরসিক ভিএআর। লা লিগার নতুন মৌসুমে তৃতীয় ম্যাচ খেলতে নেমে প্রথমবারের মতো গোলবঞ্চিত থাকতে হয় এমবাপ্পেকে।
তবে এই ম্যাচে ভিএআর নিয়ে বিতর্কে এমবাপ্পের গোল বাতিল নয়, আরদা গুলেরের বাতিল হওয়া গোলটি থাকবে আলোচনায়। ৫৮ মিনিটে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের শট থেকে বাঁচতে দুই হাত বুকের ওপর রাখেন ‘তুর্কি মেসি’ গুলের। বল তাঁর হাতে লেগে জালের দিকে যাচ্ছিল, মায়োর্কা গোলকিপার লিও রোমানেরও ঠেকালেও ফিরতি বল গুলেরের সামনে এসে পড়ে। আলতো শটে গুলের সহজেই জালে জড়ান। কিন্তু ভিএআর জানিয়ে দেয়, হ্যান্ডবলের অপরাধে গোলটি বাতিল! রাগে ফুঁসছিল সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর গ্যালারি। দুই অর্ধ মিলিয়ে মোট তিনটি গোল বাতিল কোন সমর্থক মানবেন!
তবে ৭২ মিনিটে উঠে যাওয়ার আগে পুরো ম্যাচে দারুণ খেলা গুলের কিন্তু স্কোরকার্ডে নাম লেখাতে পেরেছেন। ৩৭ মিনিটে তাঁর গোলের রিপ্লে দেখে মনে হতে পারে, এর চেয়ে সহজ কাজ বুঝি পৃথিবীতে আর নেই! কর্নার থেকে উড়ে আসা বলে ডিন হাউসেনের হেড যেন চামচে করে রসগোল্লা হয়ে গুলেরের মাথায় পড়েছে! মায়োর্কার পোস্টের সামনে একদম ফাঁকায় দাঁড়ানো গুলের হেড করে রিয়ালকে সমতায় ফেরান।
১৮ মিনিটে মায়োর্কার ভেদাত মুরিচির গোলটি ছিল খেলার ধারার বিপরীতে। কর্নার থেকে হেডে গোল করেন কসোভো স্ট্রাইকার। তার আগে ৬ মিনিটে ট্রেন্ট আলেক্সান্দার-আর্নল্ডের অসাধারণ ক্রস থেকে ঠান্ডা মাথার ফিনিশিংয়ে লক্ষ্যভেদ করেছিলেন এমবাপ্পে। অফসাইডে সেটা ছিল প্রথম গোল বাতিল। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার একটু আগে দ্বিতীয় গোল বাতিল হয় এমবাপ্পের।
রিয়ালের জয় এনে দেওয়া গোলটি একাদশে ফেরা ভিনিসিয়ুসের। গুলের গোল করার ৭৩ সেকেন্ডের মধ্যে বাঁ প্রান্ত দিয়ে বল টেনে বক্সে ঢোকেন ব্রাজিল তারকা। গোল করেন বাঁ পায়ের দারুণ শটে।
গোটা ম্যাচে পাঁচবার জাল থেকে বল কুড়িয়েও মাত্র দুই গোল হজম করা মায়োর্কা কিন্তু পয়েন্ট কাড়ার সুযোগ পেয়েছিল। ৫৯ থেকে ৬৯ মিনিটের মধ্যে গোলের তিনটি ভালো সুযোগ পেয়েছিল লা লিগা পয়েন্ট তালিকায় ১৮তম দলটি। রিয়াল লেফট ব্যাক আলভারো ক্যারেরাস নিশ্চিত গোল অ্যাক্রোবেটিক ভঙ্গিতে ঠেকান। একটি শট লক্ষ্যভ্রষ্ঠ হয় এবং রিয়াল গোলকিপার থিবো কোর্তোয়া একটি সেভ করেন।
৩ ম্যাচে শতভাগ জয়ের ধারা বজায় রেখে মোট ৯ পয়েন্ট নিয়ে লা লিগা তালিকার শীর্ষে রিয়াল।