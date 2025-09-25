ব্যালন ডি’অর জিতে যে চক্রপূরণ করে জিদান–রোনালদিনিওর পাশে দেম্বেলে

গত মৌসুমের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের স্বীকৃতিস্বরূপ এবারের ব্যালন ডি’অর জিতেছেন উসমান দেম্বেলে। ব্যক্তিগত সাফল্যের সর্বোচ্চ স্বীকৃতিসূচক এ ট্রফি জেতার মধ্য দিয়ে একটি চক্রও পূরণ করলেন ফরাসি তারকা। চ্যাম্পিয়নস লিগ, বিশ্বকাপ এবং ব্যালন ডি’অরজয়ী তারকাদের ‘অভিজাত’ ক্লাবে এখন দেম্বেলে।
দেম্বেলের অর্জনের ঝুলিতে সর্বপ্রথম যোগ হয় বিশ্বকাপ শিরোপা। ২০১৮ সালে রাশিয়া বিশ্বকাপের ফাইনালে ক্রোয়েশিয়াকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জেতে ফ্রান্স। সেই বিশ্বকাপে অবশ্য খুব বেশি সময় খেলার সুযোগ পাননি দেম্বেলে।
ফ্রান্সের ৭ ম্যাচের ৪টিতে খেলেন। এই চার ম্যাচে সব মিলিয়ে মাঠে ছিলেন ১৬৫ মিনিট। অর্থাৎ গড়ে এই চার ম্যাচে মাত্র ৪১ মিনিট করে মাঠে ছিলেন। সেমিফাইনাল ও ফাইনালে পুরো সময়টাই তাঁর কেটেছে বেঞ্চে।
বিশ্বকাপ জয়ের পর চ্যাম্পিয়নস লিগ জিততে দেম্বেলের সময় লেগেছে ৭ বছর। বিশ্বকাপের মতো চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ে তাঁর ভূমিকা অতটা নিষ্ক্রিয় ছিল না। বরং বলা ভালো, দারুণ খেলেন পিএসজির হয়ে। ফরাসি ক্লাবটির হয়ে গত মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের পথে ৮ গোল করার পাশাপাশি ৬ গোল করান দেম্বেলে। ইউরোপসেরার এ ট্রফি তাঁর ব্যালন ডি’অর জয়েও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
বিশ্বকাপ, চ্যাম্পিয়নস লিগ ও ব্যালন ডি’অর জয়ের এই ‘ট্রেবল’ সবার আগে পূর্ণ করেন ববি চার্লটন। ইংলিশ কিংবদন্তি এই চক্র পূরণ করেন ১৯৬৭-৬৮ মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের মধ্য দিয়ে।
এরপর একে একে এই তিন শিরোপা জেতার মাইলফলক গড়েন জার্ড মুলার, ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার, পাওলো রসি, জিনেদিন জিদান, রিভালদো, রোনালদিনিও, কাকা, মেসি ও দেম্বেলে। ফরাসি তারকা দেম্বেলে ২৮ বছর বয়সে ট্রেবল জিতলেও তিনি কিন্তু সর্বকনিষ্ঠ নন। তাঁর চেয়ে কম বয়সে এই ট্রফি জিতেছেন কাকা (২৫) ও রোনালদিনিও (২৬)।