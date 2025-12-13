ফিরেই রেকর্ড সালাহর, লিভারপুলের জয়ে একিতিকের ২ গোল

‘আবারও বেঞ্চে মোহাম্মদ সালাহ’—অ্যানফিল্ডে আজ লিভারপুল-ব্রাইটন প্রিমিয়ার লিগ ম্যাচ শুরুর আগে সরাসরি ধারাবিবরণীগুলোর শিরোনাম এমনই ছিল।
তবে জো গোমেজের দুর্ভাগ্যে ২৬ মিনিটেই মাঠে মিসরীয় তারকাকে মাঠে নামাতে বাধ্য হলেন আর্নে স্লট। বাজে ফর্ম ও ক্লাবের সমালোচনা করে দুই ম্যাচ বাইরে থাকার পরই ফিরলেন সালাহ। আর প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে দলের ২-০ গোলের জয়ে বড় অবদানও রেখেছেন লিভারপুল ইতিহাসের অন্যতম সেরা এই খেলোয়াড়। সালাহ গোল পাননি, ২টি গোলই করেছেন উগো একিতিকে। ৬০ মিনিটের একিতিকের করা দ্বিতীয় গোলে সহায়তা করেছেন সালাহ। কর্নার থেকে বল পেয়ে ক্রস বাড়িয়েছিলেন সালাহ, খুব কাছ থেকে হেডে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন একিতিকে। আট ম্যাচ পর লিভারপুলের কোনো গোলে অবদান রাখলেন সালাহ। এই আট ম্যাচের তিনটিতেই অবশ্য সুযোগ পাননি।
এই গোলে সহায়তা করেই নতুন রেকর্ড গড়েছেন সালাহ। প্রিমিয়ার লিগে লিভারপুলের ২৭৭টি গোলে অবদান রাখলেন তিনি। ১৮৮টি গোল ও ৮৯টি অ্যাসিস্ট করা সালাহ ভেঙেছেন এক ক্লাবের হয়ে সবচেয়ে বেশি গোলে অবদান রাখার রেকর্ড। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ২৭৬ গোলে অবদান (১৮৩ গোল, ৯৩ অ্যাসিস্ট) করে যে রেকর্ডের মালিক ছিলেন ওয়েইন রুনি।
ম্যাচের বয়স ১ মিনিট হওয়ার আগেই গোল পেয়ে যায় লিভারপুল। জো গোমেজের হেড থেকে বল পেয়ে যান ডান প্রান্ত দিয়ে পেনাল্টি বক্সে ঢোকা একিতিকে। বলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দারুণ এক ভলিতে ব্রাইটন গোলরক্ষকের মাথার ওপর দিয়ে বল জালে জড়ান একিতিকে। ২০১৯ সালের পর প্রিমিয়ার লিগে ম্যাচের প্রথম মিনিটেই গোল পেল লিভারপুল।
১৬তম ম্যাচে পাওয়া অষ্টম জয়ে ২৬ পয়েন্ট হলো লিভারপুলের। বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা উঠে এসেছে ছয়ে। আর সমান ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে ব্রাইটন নেমে গেছে নয়ে।
একই সময়ে অনুষ্ঠিত আরেক ম্যাচে ঘরের মাঠে এভারটনকে ২-০ গোলে হারিয়েছে চেলসি। ২১ মিনিটে চেলসিকে এগিয়ে দেন কোল পালমার। সেপ্টেম্বরের পর প্রিমিয়ার লিগে পালমারের এটিই প্রথম গোল। ৪৫ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মালো গুস্তো।
১৬ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে চেলসি উঠে এল চারে। ২৪ পয়েন্ট নিয়ে এভারটন নেমে গেছে আটে।