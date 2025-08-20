ইন্টার মায়ামির জার্সিতে মেসি ও সুয়ারেজ
মেসি–সুয়ারেজ: মাঠে জুটি, জীবনে বন্ধু, অবসরেও হতে চান সঙ্গী

লিওনেল মেসি আর লুইস সুয়ারেজের বন্ধুত্ব ফুটবলের বাইরে এক অনন্য গল্প। বার্সেলোনায় একসঙ্গে খেলার সময় গড়ে ওঠে দুজনের বন্ধুত্ব। মাঠে তাঁরা ছিলেন আক্রমণভাগের দুর্দান্ত এক জুটি। আর মাঠের বাইরে ছিলেন একে অপরের পরম বন্ধু।

একপর্যায়ে সেই বন্ধুত্বে জড়িয়ে যায় তাঁদের পরিবার–সন্তানেরাও। অনুশীলনে খুনসুটি, অবসর সময়ে আড্ডা কিংবা পরিবার নিয়ে একই জায়গায় ছুটি কাটানো—সবকিছুতেই ছিলেন পাশাপাশি। বার্সেলোনা ছাড়ার পরও সেই সম্পর্কে দূরত্ব বাড়েনি, বরং আরও গভীর হয়েছে। এখন তো একসঙ্গে অবসরের কথাও ভাবছেন তাঁরা।

বার্সায় একসঙ্গে লম্বা সময় কাটানোর পর আবার একসঙ্গে খেলার অপেক্ষায় ছিলেন মেসি–সুয়ারেজ। সেই ইচ্ছা পূরণ হয়েছে দুজন ইন্টার মায়ামিতে জুটি বাঁধার পর। মেসি মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পরই সেখানে নিয়ে আসেন সুয়ারেজকেও।

নতুন দেশ, নতুন ক্লাব—কিন্তু পুরোনো বন্ধুত্বের রং যেন আরও উজ্জ্বল। ফুটবল যেমনই চলুক না কেন, মেসি–সুয়ারেজের বন্ধুত্ব যেন এখন আরও গাঢ় হয়েছে, যা ভক্তদের কাছে ফুটবলের বাইরেও বন্ধুত্বের দুর্দান্ত এক গল্পও বটে। সেই গল্পকে আরও ভিন্নমাত্রা দিতেই যেন মেসির সঙ্গে অবসরের কথা ভাবছেন সুয়ারেজ।

সম্প্রতি মায়ামির ফরোয়ার্ড লুইস সুয়ারেজ জানিয়েছেন, তিনি দীর্ঘদিনের সতীর্থ লিওনেল মেসির সঙ্গেই ক্যারিয়ার শেষ করতে চান। তবে একই সঙ্গে বলেছেন, দুজনের ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত একে অপরের ওপর নির্ভর করছে না।

উদ্‌যাপনেও সঙ্গী মেসি–সুয়ারেজ

সুয়ারেজ বলেছেন, ‘আমরা দুজনই এখন যথেষ্ট বয়সে পৌঁছে গেছি। প্রত্যেকে নিজের ভালোটা ভেবে সিদ্ধান্ত নেবে। আমি অবশ্যই মেসির সঙ্গে অবসর নিতে চাই। কারণ, আমরা বহু বছর ধরে এ নিয়ে কথা বলছি। সেটা হতে পারে, আবার না–ও হতে পারে। সবকিছু নির্ভর করবে আমাদের চুক্তি নবায়নের ওপর।’

মেসি ও সুয়ারেজ দুজনের চুক্তিই শেষ হবে এমএলএস মৌসুম শেষে, অর্থাৎ এই ডিসেম্বরে। মেসির সঙ্গে নবায়ন নিয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে, দুই পক্ষই আগ্রহী।

সুয়ারেজ বলেন, এখন তিনি ভবিষ্যৎ নয়, বর্তমানেই মনোযোগ দিতে চান, ‘আমি সুখী ও ভালো আছি। শারীরিকভাবেও ফিট বোধ করছি এবং দলের জন্য অবদান রাখতে পারছি। যদি ক্লাব চায়, তাহলে কোনো সমস্যা হবে না। গুরুত্বপূর্ণ হলো মায়ামি যেন আরও বড় ক্লাব হয়ে ওঠে। ভালো খেলোয়াড়েরা যেন এখানে আসে এবং লিগও যেন বেড়ে ওঠে।’

মেসি–সুয়ারেজ যখন বার্সেলোনায় সতীর্থ ছিলেন

সুয়ারেজ আরও যোগ করেন, ‘ফুটবলে কখনো পরিকল্পনা ঠিকমতো কাজে দেয়, কখনো দেয় না। তাই এখন যা করছি, সেটাতেই মনোযোগ দেওয়া উচিত। মৌসুম শেষে দেখা যাবে কী হয়।’

এদিকে সামনে লিগস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে টাইগ্রেসের মুখোমুখি হবে ইন্টার মায়ামি। কোচ হাভিয়ের মাচেরানো জানিয়েছেন, মেসি এখনো পুরোপুরি ফিট না হলেও তাঁকে বাদ দেওয়া হয়নি। সম্প্রতি মাংসপেশির চোট কাটিয়ে মাঠে নেমে এলএ গ্যালাক্সির বিপক্ষে গোল ও গোলে সহযোগিতা করেছিলেন মেসি, তবে পুরোপুরি স্বস্তিতে খেলতে পারেননি। মাচেরানোর ভাষায়, ‘লিও দলের সঙ্গে অনুশীলন করেনি, আলাদাভাবে করেছে। কালকের অনুশীলনের পরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে সে খেলতে পারবে কি না।’

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে ইন্টার মায়ামি প্রথমবারের মতো লিগস কাপ জিতেছিল। ফাইনালে ন্যাশভিল এসসিকে টাইব্রেকারে হারিয়ে শিরোপা তুলে নেন মেসিরা।

