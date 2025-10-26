বেলিংহামের নৈপুণ্যে বার্সাকে হতাশায় ডুবিয়ে এল ক্লাসিকো জয় রিয়ালের

রিয়াল মাদ্রিদ ২–১ বার্সেলোনা
জুড ভিক্টর উইলিয়াম বেলিংহাম—জয়ের পর বেলিংহামের উদ্যাপনের দুটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করে তাঁর পুরো নাম লিখেছে রিয়াল মাদ্রিদ। ‘ভিক্টর’ মানে যুদ্ধে জয়ী বা বিজেতা, রিয়াল আসলে সেটাই বোঝাতে চেয়েছে।
রিয়ালের পাঁড় ভক্ত কার্লোস আলকারাজের ভবিষ্যদ্বাণীও দেখুন না। বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ এই টেনিস তারকা এল ক্লাসিকো শুরু আগে বলেছিলেন, ‘কঠিন এক ম্যাচ হবে। আমার মনে হয় রিয়াল মাদ্রিদ ২–১ গোলে জিতবে। এমবাপ্পে আর বেলিংহাম গোল করবে।’
আলকাজের সেই ভবিষ্যদ্বাণীই মিলে গেল। গত মৌসুমে চার এল ক্লাসিকোতেই হারের হতাশা ভুলে এই মৌসুমে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়াল রিয়াল। এমবাপ্পে আর বেলিংহামের গোলে ২–১ ব্যবধানেই বার্সেলোনাকে হারিয়ে দিল জাবি আলোনসোর দল।
তবে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে রিয়ালের আসল নায়ক বেলিংহাম। ২২ মিনিটে ইংলিশ তারকার বানিয়ে দেওয়া বল থেকেই দলকে এগিয়ে দেন এমবাপ্পে। ৩৮ মিনিটে ফেরমিন লোপেজের গোলে সমতা ফিরিয়েছিল বার্সা।
যদিও কাতালানদের আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ৪৩ মিনিটে এদের মিলিতাওয়ের পাস থেকে ব্যবধান ২–১ করে ফেলেন বেলিংহাম। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে এমবাপ্পে পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হলেও রক্ষণ ঠিকঠাকভাবে সামলে ব্যবধানটা ধরে রাখে রিয়াল।
মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকো জিতে লা লিগার শীর্ষস্থান আরও মজবুত করল রিয়াল। ১০ ম্যাচে লস ব্লাঙ্কোসদের পয়েন্ট ২৭। সমান সংখ্যক ম্যাচ খেলে দুইয়ে থাকা বার্সার পয়েন্ট ২২।
এল ক্লাসিকো হবে আর মাঠে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে না—তা কি হয়? ম্যাচের শেষ রীতিমতো যুদ্ধংদেহী ফুটবল খেলেছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দল। শেষ বাঁশি বাজার আগমুহূর্তে রিয়ালের অরেলিয়েঁ চুয়ামেনিকে ফাউল করে লাল কার্ডও দেখেছেন বার্সার পেদ্রি।