নেইমারের জন্য ‘নিরপেক্ষ’ নন মেসি, দেখতে চান ব্রাজিলের বিশ্বকাপ দলে

নেইমারের সঙ্গে বন্ধুত্ব কতটা গাঢ়, তার প্রমাণ আরও একবার রাখলেন লিওনেল মেসি। ইন্টার মায়ামির আর্জেন্টাইন তারকা বলেছেন, আসন্ন ফিফা বিশ্বকাপে নেইমারকে ব্রাজিল দলে দেখতে চান তিনি। এই চাওয়ার পেছনে একটা কারণ নেইমারের সামর্থ্য; তবে দুজনের বন্ধুত্বের প্রসঙ্গ টেনে মেসি অকপটেই বলেছেন, নেইমারের ক্ষেত্রে তিনি মোটেও ‘নিরপেক্ষ’ নন।
সম্প্রতি পোলো আলভারেজের পডকাস্ট ‘লো ডেল পোলো’তে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নেইমারকে নিয়ে নিজের আবেগ ও প্রত্যাশার কথা তুলে ধরেন মেসি। চোট আর ফর্মহীনতায় দীর্ঘ সময় ব্রাজিল জাতীয় দলের বাইরে থাকা নেইমারকে নিয়ে মেসি বলেন, ‘আমরা সব সময় চাই সেরা খেলোয়াড়েরা বিশ্বকাপে থাকুক। নেইমার এখন কোন ফর্মে আছে, সেটা বড় কথা নয়, সে সব সময় সেরাদের একজন হিসেবেই গণ্য হবে।’
বার্সেলোনা ও পিএসজিতে দীর্ঘ ছয় বছর একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে খেলেছেন মেসি–নেইমার। সেই সুবাদে খুব কাছ থেকে একে অপরকে চেনেন তাঁরা। কার্লো আনচেলত্তির বিশ্বকাপ দলে জায়গা হবে কি না—নেইমার যখন এমন অনিশ্চয়তায়, তখন মেসি তাঁর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে বলেন, ‘নেইমার আমার খুব ভালো বন্ধু। আমি অবশ্যই তাকে বিশ্বকাপে দেখতে চাই। মানুষ হিসেবে সে যেমন চমৎকার, তাতে তার সঙ্গে সব সময় ভালো কিছু হওয়া উচিত। তবে নেইমারকে নিয়ে কথা বলার সময় আমি মোটেও নিরপেক্ষ হতে পারি না। কারণ, সে সেখানে (বিশ্বকাপে) থাকুক, এটা আমি মনেপ্রাণে চাই।’
ব্রাজিল ফুটবলে নেইমারের প্রভাব নিয়ে মেসি আরও যোগ করেন, ‘ব্রাজিল এবং বিশ্ব ফুটবলের জন্য নেইমার যে অর্থ বহন করে, তাতে তাকে বিশ্বকাপে দেখাটা হবে দারুণ ব্যাপার। সে অত্যন্ত সহজ-সরল এবং প্রাণবন্ত একজন মানুষ। কোনো রকম কৃত্রিমতা ছাড়াই সে জীবন কাটাতে পছন্দ করে এবং কে কী ভাবল, তা নিয়ে সে মাথা ঘামায় না।’
২০২৩ সালের অক্টোবরের পর থেকে ব্রাজিলের হয়ে মাঠে নামা হয়নি নেইমারের। বর্তমানে তিনি স্বদেশি ক্লাব সান্তোসে খেলছেন। আনচেলত্তি গত বছর ব্রাজিল দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে নেইমারকে ডাকেননি।
অবশ্য গত মাসে ফরাসি সংবাদমাধ্যম লেকিপকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আনচেলত্তি নেইমারকে শতভাগ ফিট পাওয়া যাবে আশা প্রকাশ করেছিলেন। গত বছরের ডিসেম্বর এবং চলতি বছরের মার্চে হাঁটুতে অস্ত্রোপচারের পর বর্তমানে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন ব্রাজিলের হয়ে সর্বোচ্চ ৭৯ গোল করা নেইমার।