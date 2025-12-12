সালাহর সঙ্গে আলোচনার পর তাঁকে দলে ফেরালেন স্লট

ব্রাইটনের বিপক্ষে আগামীকালের ম্যাচের আগের সংবাদ সম্মেলন আজ মোহাম্মদ সালহকে নিয়ে অনেক প্রশ্ন শুনতে হয়েছে লিভারপুলের কোচ আর্নে স্লটকে। তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল এ রকম—সালাহ কি লিভারপুলের হয়ে শেষ ম্যাচটি খেলে ফেলেছেন? স্লটের উত্তর ছিল, ‘আমি মোর (মোহাম্মদ সালাহ) সঙ্গে কথা বলব। সেই আলোচনাই ঠিক করে দেবে আগামীকাল কী হবে।’
সালাহর সঙ্গে কথা বলার পর স্লটের হয়তো মনে হয়েছে, সমস্যাগুলো ঠিক করা সম্ভব। সেই কারণেই তাঁকে এক ম্যাচ পরই আবার স্কোয়াডে ফিরিয়েছেন। বিবিসি ও ফক্স স্পোর্টসের খবরে বলা হয়েছে, ক্লাবের ভালোর জন্যই সালাহকে স্কোয়াডে ফিরিয়েছেন স্লট।
সালাহ-স্লট সম্পর্কের সমস্যা সামনে আসে গত শনিবার লিডসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। সেই ম্যাচ নিয়ে প্রিমিয়ার লিগে টানা তিন ম্যাচে সালাহকে বেঞ্চে বসিয়ে রাখেন লিভারপুল কোচ স্লট। এটা ভালো লাগেনি সালাহর। তিনি সংবাদমাধ্যমে বলেছিলেন, ক্লাবের চলমান ছন্দহীনতা আর বাজে ফলের জন্য ‘বলির পাঠা’ বানানো হয়েছে তাঁকে।
একই সঙ্গে বলেছিলেন, কেউ একজন চান না তিনি লিভারপুলে থাকেন। এই কেউ একজন বলতে সালাহ যে কোচ আর্নে স্লটকেই বুঝিয়েছেন, সেটা বুঝতে কারও অসুবিধা হয়নি।
সালাহ ওই কথা বলার পর তাঁকে চ্যাম্পিয়নস লিগে গত মঙ্গলবার ইন্টার মিলানের বিপক্ষে ম্যাচের স্কোয়াডে রাখেননি স্লট। এরপর থেকেই ফুটবলবিশ্বে গুঞ্জন শুরু হয়, মিসরীয় তারকার লিভারপুল-অধ্যায়ে হয়তো যতি পড়ে যাচ্ছে। ইন্টারের বিপক্ষে ম্যাচটি ১–০ গোলে জিতেছে লিভারপুল।
প্রিমিয়ার লিগে ১৫ রাউন্ড শেষে ৭ জয় ও ২ ড্রয়ে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে দশম স্থানে আছে লিভারপুল। চ্যাম্পিয়নস লিগের প্রথম রাউন্ডে ৬ ম্যাচে ৪ জয়ে ১২ পয়েন্ট নিয়ে আছে নবম স্থানে।