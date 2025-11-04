মেসি ও রোনালদো
নিজেকে মেসির চেয়ে ভালো দাবি রোনালদোর

বরাবরই অনেকটা দম্ভ নিয়ে নিজেকে সেরা দাবি করেছেন রোনালদো। সর্বশেষ একই দাবি করলেন ব্রিটিশ সাংবাদিক পিয়ার্স মরগানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে।

সর্বকালের সেরা ফুটবলার কে—এই প্রশ্ন বহু পুরোনো। এ নিয়ে বিতর্ক ও কথার লড়াই চলে আসছে বহুকাল। একসময় এই তর্ক হতো পেলে ও ডিয়েগো ম্যারাডোনাকে নিয়ে। এরপর লম্বা সময় বিতর্কটি আটকে ছিল লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর মধ্যে।

কিন্তু ২০২২ সালে মেসির নেতৃত্বে আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জেতার পর অনেকেই এ বিতর্কের ইতি টেনেছেন এবং সর্বকালের সেরার তকমাটা মেসির পিঠে সেঁটে দিয়েছেন। যদিও রোনালদোর ভক্তরা এখনো এ বিষয়ে একমত নন; রোনালদো তো কখনোই নন

বরাবরই অনেকটা দম্ভ নিয়ে নিজেকে মেসির চেয়ে ভালো দাবি করেছেন রোনালদো। সর্বশেষ একই দাবি করলেন ব্রিটিশ সাংবাদিক পিয়ার্স মরগানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে।

রোনালদোর একান্ত সাক্ষাৎকার নেওয়ার একপর্যায়ে মরগান তাঁকে প্রশ্ন করেন, ‘লোকে বলে, মেসি আপনার চেয়ে ভালো। আপনি কী মনে করেন?’

সাংবাদিক পিয়ার্স মরগানকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো

রোনালদোর উত্তর, ‘মেসি কি আমার চেয়ে ভালো? আমি একমত নই। আমি বিনয়ী হতে চাই না।’ পর্তুগিজ কিংবদন্তি এর আগেও একই ধরনের দাবি করেছিলেন, ‘আমি মনে করি আমিই সেরা। আমার রেকর্ড, গোল, ট্রফি—সবকিছু তা–ই বলে।’

টানা এক দশক বিশ্ব ফুটবলে একচেটিয়া দাপট দেখিয়েছেন মেসি ও রোনালদো। দুজন মিলে জিতেছেন ১৩টি ব্যালন ডি’অর (মেসি ৮টি, রোনালদো ৫টি), চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা জিতেছেন ৯টি (মেসি ৪টি, রোনালদো ৫টি)।

বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদে খেলার সময় তাঁরা ছিলেন সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁদের খেলার ধরন ফুটবলকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছিল। কিন্তু দুজনের মধ্যে কে সেরা, সেই বিতর্কের অবসান এখনো হয়নি। হয়তো কখনো হবেও না।

মেসি ও রোনালদো যখন এল ক্লাসিকো রাঙাতেন

ক্লাব পর্যায়ে সাফল্যের পাশাপাশি দেশের হয়েও মেসি ও রোনালদোর গর্ব করার মতো অনেক মুহূর্ত আছে। আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পাশাপাশি মেসি ফিনালিসিমা ও দুবার কোপা আমেরিকা জিতেছেন। রোনালদো পর্তুগালের হয়ে একবার ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ ও দুবার নেশনস লিগ জিতেছেন।

