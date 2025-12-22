হামজা–শমিতদের আগমনে র‍্যাঙ্কিংয়েও লেগেছিল পরিবর্তনের ছোঁয়া
ফুটবল

ফিফা র‍্যাঙ্কিং

এক নম্বরে স্পেন, দুইয়ে আর্জেন্টিনা, আগের জায়গায় বাংলাদেশ

ক্রীড়া প্রতিবেদকঢাকা

ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে থেকেই বছর শেষ করছে স্পেন। বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাও তাদের দ্বিতীয় স্থান ধরে রেখেছে। বাংলাদেশের অবস্থানও নড়চড় হয়নি।

গত ১৯ নভেম্বর হালনাগাদকৃত র‍্যাঙ্কিংয়ে তিন ধাপ এগিয়ে ১৮০তম অবস্থানে উঠে আসেন হামজা–শমিতরা। আজ ফিফার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সর্বশেষ র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী ১৮০ নম্বরেই আছে বাংলাদেশ। তবে কমেছে ০.০৯ পয়েন্ট। র‍্যাঙ্কিংয়ে পরবর্তী হালনাগাদের সময় আগামী ১৯ জানুয়ারি।

বছরের শুরুটাও ভালো ছিল বাংলাদেশের। ১৮৫তম স্থান থেকে ২০২৪ সাল শেষ করার পর ২০২৫ সালের এপ্রিলে দুই ধাপ এগিয়ে ১৮৩তম স্থানে উঠে আসে বাংলাদেশ। এরপর জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত আরও তিনবার র‍্যাঙ্কিং হালনাগাদ করে ফিফা। এ সময়ে দুবার ১৮৪তম, একবার ১৮৩তম অবস্থানে ছিল বাংলাদেশ।

হামজা–শমিতদের আগমনে বদলাতে থাকে দেশের ফুটবল। র‍্যাঙ্কিংয়েও লাগে পরিবর্তনের ছোঁয়া। গত অক্টোবরে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে হংকংয়ের মাঠে তাদের সঙ্গে ড্র করে বাংলাদেশ। ১৮ নভেম্বর একই প্রতিযোগিতায় ভারতকে হারায়। এই জয়ই র‍্যাঙ্কিংয়ে বড় প্রভাব ফেলেছে। তিন ধাপ এগিয়ে ১৮০তম স্থানে উঠে আসে বাংলাদেশ।

ভারতকে হারানোর পর হামজা ও শেখ মোরছালিন
স্পেন–আর্জেন্টিনা ছাড়া তৃতীয় থেকে পঞ্চম স্থানেও পরিবর্তন আসেনি। তিনে ফ্রান্স, চারে ইংল্যান্ড ও পাঁচে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। এক ধাপ পরেই ষষ্ঠ স্থানে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পর্তুগাল।

এবারের হালনাগাদে সবচেয়ে বেশি তিন ধাপ এগিয়েছে ভিয়েতনাম, অবনমন হয়েছে মালয়েশিয়ার। তারা সবচেয়ে বেশি পাঁচ ধাপ পিছিয়ে ১২১তম স্থানে নেমেছে। এক ধাপ এগোনো ফিলিস্তিনের পয়েন্ট বেড়েছে সবচেয়ে বেশি। ১৪.১৮ পয়েন্ট যোগ হয়েছে তাদের পাশে।

