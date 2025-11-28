টাইব্রেকারে ঢাবির বিদায়, গণ–নর্থ সাউথ–স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়

ইস্পাহানি–প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের ঢাকা পর্বের উদ্বোধনী ম্যাচ খেলেই বিদায় নিতে হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে (ঢাবি)। প্রতিপক্ষ ছিল প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়ন গণ বিশ্ববিদ্যালয়। সাভারের বিরুলিয়ায় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মাঠে নির্ধারিত ৭০ মিনিটজুড়ে গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সমানে লড়েছে ঢাবি, গোলশূন্য থেকেছে ম্যাচ। টাইব্রেকারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হেরে যায় ৪–৩ গোলে।
প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়ন গণ বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয় আসরের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ছিটকে পড়েছিল। এবার তারা শিরোপা পুনরুদ্ধারের লড়াই শুরু করল টাইব্রেকারের জয়ে। ম্যাচে দুটি ভালো সেভ করার পর টাইব্রেকারে একটি পেনাল্টি ঠেকিয়ে দলের গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়ের নায়ক গোলকিপার মো. রাহুল হোসেন, তিনিই পান ম্যাচসেরার পুরস্কার।
টুর্নামেন্টে দারুণ সূচনা করেছে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি। প্রথম আসরে খেললেও দ্বিতীয় আসরে ছিল অনুপস্থিত, বিরতি ভেঙে ফেরার ম্যাচেই মুখোমুখি হয় নবাগত গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের। ম্যাচের চতুর্থ মিনিটেই নর্থ সাউথকে এগিয়ে দেন ফরোয়ার্ড শাহজালাল সিজান।
তবে পরের মিনিটেই সহ–অধিনায়ক নাজমুল হাসানের গোলে সমতায় ফেরে গ্রিন ইউনিভার্সিটি। ৫৩ মিনিটে সিজানের পেনাল্টি গোলে নির্ধারিত হয় ম্যাচের ভাগ্য। ২–১ গোলে জয় তুলে নিয়ে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকল নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি। জোড়া গোল করে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন সিজান।
দিনের তৃতীয় ম্যাচে মাঠে আসেনি বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়। ভূমিকম্পের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি ঘোষণা করায় খেলোয়াড়েরা হল ছাড়তে বাধ্য হন। ফলে ম্যাচে ২–০ ব্যবধানে ওয়াকওভার পায় স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ। দিনের তিনটি ম্যাচই ছিল ‘ই’ গ্রুপের।
এর আগে সকালে ঢাকার আঞ্চলিক পর্বের জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান রাঙিয়ে দেন দেশের তারকা ফুটবলাররা। জাতীয় দলের ফরোয়ার্ড রাকিব হোসেন ও সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার তপু বর্মণ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন ঢাকা অঞ্চলের প্রতিযোগিতা। দুজনই প্রথমবারের মতো অতিথি হয়ে আসেন এই আসরে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টুর্নামেন্ট পরিচালনা কমিটির প্রধান ও জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক আশরাফউদ্দিন আহমেদ চুন্নু। ছিলেন টুর্নামেন্ট কমিটির সদস্য, সাবেক তারকা ফুটবলার ও কোচ শফিকুল ইসলাম মানিক। পাশাপাশি ছিলেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ও কোচ আলফাজ আহমেদ এবং আরও তিন সাবেক অধিনায়ক—বিপ্লব ভট্টাচার্য, জাহিদ হাসান এমিলি ও মামুনুল ইসলাম।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্পনসর প্রতিষ্ঠান ইস্পাহানি টি লিমিটেডের বিপণন মহাব্যবস্থাপক ওমর হান্নান এবং ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ডিরেক্টর অব এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স ড. সৈয়দ মিজানুর রহমান।
অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রথম আলোর প্রধান ক্রীড়া সম্পাদক উৎপল শুভ্র। এ ছাড়া ম্যাচসেরার পুরস্কার অনুষ্ঠানে অন্য অতিথিদের সঙ্গে মঞ্চে ছিলেন ইস্পাহানি গ্রুপের বিপণন উপ মহাব্যবস্থাপক এইচ এম ফজলে রাব্বি ও বিপণন ব্যবস্থাপক সুব্রত দেব।
অতিথিরা জাতীয় সংগীতের সঙ্গে জাতীয় পতাকা ও অন্যান্য পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর বেলুন উড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। এ উপলক্ষে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস নতুন সাজে সাজানো হয়। শিক্ষার্থীরা উচ্ছ্বাস ও উৎসাহের সঙ্গে সারি বেঁধে মাঠে বসে ম্যাচ উপভোগ করেন।
অনুষ্ঠানে জাতীয় দলের অন্যতম ফুটবলার তপু বর্মণ বলেন, ‘প্রথমবার এই টুর্নামেন্টে এসে খুব ভালো লাগছে। ইস্পাহানি–প্রথম আলোকে ধন্যবাদ। ড্যাফোডিলের এত সুন্দর মাঠ দেখে সত্যি আমি অভিভূত।’
স্বাগত বক্তব্যে টুর্নামেন্ট পরিচালনা কমিটির প্রধান আশরাফউদ্দিন আহমেদ চুন্নু বলেন, ‘দিন দিন টুর্নামেন্টের পরিধি বাড়ছে। এটা খুবই আনন্দের বিষয়। ভবিষ্যতে আরও বেশি দল আমরা নেওয়ার চেষ্টা করব।’
ইস্পাহানি টি লিমিটেডের বিপণন মহাব্যবস্থাপক ওমর হান্নান আয়োজন নিয়ে সন্তুষ্ট। তিনি বলেন, ‘যেভাবে টুর্নামেন্টের জনপ্রিয়তা বেড়েছে, আশা করি আগামী বছর ভেন্যু ও অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা আরও বাড়বে।’