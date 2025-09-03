কেউ যদি বলে চায় না, সে মিথ্যা বলছে—কী নিয়ে বললেন ইয়ামাল

কদিন আগেই ১৮তম জন্মদিন পালন করেছেন লামিনে ইয়ামাল। কৈশোর পার করার আগেই ইয়ামালের নামের পাশে যোগ হয়েছে অনেক অর্জন ও স্বীকৃতি। তবে ইয়ামাল আরও বড় স্বপ্ন দেখেন। চ্যাম্পিয়নস লিগ, ব্যালন ডি’অর ও বিশ্বকাপ ট্রফিতে চোখ রেখে সামনে এগোতে চান বার্সেলোনার এই স্প্যানিশ উইঙ্গার। সম্প্রতি স্প্যানিশ টেলিভিশন চ্যানেল ‘টিভিই’–কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজের স্বপ্ন নিয়ে কথা বলেছন ইয়ামাল।
চ্যাম্পিয়নস লিগ নিয়ে ইয়ামাল বলেন, বার্সেলোনার সঙ্গে চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতা অবিশ্বাস্য ব্যাপার হবে। তবে ইয়ামাল বিশ্বকাপও জিততে চান, ‘চ্যাম্পিয়নস লিগ কিংবা বিশ্বকাপ? আমি তো দুটি প্রতিযোগিতাতেই খেলব, তাই দুটোই জিততে চাই।’
ব্যালন ডি’অরকে ইয়ামাল মনে করেন ফুটবলারদের কাঙ্ক্ষিত এক পুরস্কার। এবার তিনি পুরস্কার জয়ের দৌড়েও বেশ ভালোভাবে আছেন। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর দেওয়া হবে এই পুরস্কার। ব্যালন ডি’অর নিয়ে ইয়ামাল বলেছেন, ‘এটা এমন একটি ট্রফি, যেটা সবাই জিততে চায়। কেউ যদি বলে চায় না, তবে সে মিথ্যা বলছে। ১৮ বছর বয়সেই এই পর্যায়ে থাকা বিশেষ কিছু। আশা করি একদিন এটি আমার হবে।’
গত সপ্তাহে রায়ো ভায়েকানোর সঙ্গে ১–১ ব্যবধানে ড্রয়ের পর বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন দলের খেলোয়াড়দের। তিনি বলেছিলেন, ‘ইগো (অহংকার) সাফল্যকে ধ্বংস করতে পারে। আমাদের আবার সেই ঐক্য ফিরিয়ে আনতে হবে, যেটা গত মৌসুমে ছিল। আমাদের আরও গভীর প্রত্যয় থাকতে হবে।’
ফ্লিকের সেই কথার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে ইয়ামাল বলেছেন, ‘আমি মনে করি না তিনি ইগোর (অহংকার) কথা বলেছেন; বরং উদ্দীপনা নিয়ে বলেছেন। আমরা যে তীব্রতায় ম্যাচ শেষ করেছি, সেভাবে শুরু করিনি। আমরা ভুল করেছি। আমরা তরুণ একটা দল। এখনো আমরা টানা চারটি লিগ জিতিনি। তাই আমাদের আরও চাই, তবে নিজেদের সময়ও দিতে হবে।’
সাম্প্রতিক সময়ে মাঠের বাইরের নানা বিষয়ে সমালোচিত হয়েছেন ইয়ামাল। এদিকে তাঁর ওপর বার্সার আইকনিক ১০ নম্বর জার্সির চাপও আছে। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ইয়ামালের উত্তর, ‘সত্যি বলতে, ১০ নম্বর জার্সি পরার চাপ আমি অনুভব করিনি। সাম্প্রতিক সময়ে মাঠের বাইরের বিষয়ে আমাকে নিয়ে বেশি কথা হচ্ছে। মাঠে আমি যা করি, সেটির কারণেই আমাকে নিয়ে কথা হচ্ছে।’
ইয়ামাল শুধু বার্সার জার্সিতেই নয়, জাতীয় দলের জার্সিতেও সমান উজ্জ্বল। এর কৃতিত্ব অবশ্য স্পেন কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তেকেই দিয়েছেন ইয়ামাল, ‘তিনি আমাকে যথার্থ ও সঠিকভাবে রক্ষা করেছেন। এর জন্য আমি সব সময় কৃতজ্ঞ থাকব।’
জাতীয় দলের হয়ে এত অল্প বয়সে খেলার অভিজ্ঞতার পাশাপাশি দলের হয়ে নিজের স্বপ্নের কথা জানাতেও ভুলেননি ইয়ামাল, ‘এত ছোট বয়সে দলে ডাক পাব ভাবিনি। আমি তখন সেই খেলোয়াড়দের সঙ্গে ছিলাম, যাদের ইউরো ২০২১–এ টিভিতে দেখেছি। আমরা এখন বিশ্বকাপ জেতার চেষ্টা করব, যা খেলতে যাওয়া প্রতিটা দলের স্বপ্ন।’