মেসির ছোঁয়ায় আর্জেন্টিনার ২–০ গোলের জয়

লিওনেল মেসি খেলবেন, আর্জেন্টিনা জিতবে আর সেই জয়ে তাঁর ছোঁয়া থাকবে না; সেটা কি হয় নাকি! আজ লুয়ান্ডায় স্বাগতিক অ্যাঙ্গোলার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে ২-০ গোলে জিতেছে আর্জেন্টিনা। দলের দুটি গোলেই ছোঁয়া অধিনায়ক মেসির।
প্রথম গোলটি তিনি করিয়েছেন লাওতারো মার্তিনেজকে দিয়ে, দ্বিতীয়টি তিনি নিজেই করেছেন।
আর্জেন্টিনাকে এগিয়ে দেওয়া গোলটি মার্তিনেজ করেছেন ৪৪ মিনিটে। মেসির ক্রস থেকে দারুণ শটে গোলটি করেছেন তিনি। ৮২ মিনিটে ঘটেছে ঠিক এর উল্টোটি। এবার মেসির গোরের জোগানদাতা ছিলেন মার্তিনেজ।
ম্যাচের এই ফল অবশ্য অনুমিতই ছিল। অনেকে হয়তো ভাবছিলেন এর চেয়েও বড় জয় নিয়েই মাঠ ছাড়বে আর্জেন্টিনা। তাদের চেয়ে যে র্যাঙ্কিংয়ে ৮৭ ধাপ পিছিয়ে আছে আফ্রিকান দেশটি।
অ্যাঙ্গোলা ম্যাচটির আয়োজন করেছিল তাদের স্বাধীনতার ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে।