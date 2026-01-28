চ্যাম্পিয়নস লিগের নকআউটে যেতে আজ কোন ক্লাবকে কী করতে হবে

আজ ফুটবলের রাত। আজ রাতে যে চ্যাম্পিয়নস লিগে যুগপৎ মাঠে নামছে ৩৬টি দল। লিগ পর্বের শেষ ম্যাচ ডেতে ১৮টি ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে দলগুলো। কোনো কোনো ক্লাবের জন্য আজ সরাসরি শেষ ষোলোতে জায়গা করে নেওয়ার সুযোগ। কারও জন্য সেরা ২৪-এ থেকে অন্তত নকআউট পর্বে উঠে টুর্নামেন্টে টিকে থাকার ম্যাচ।
আর্সেনাল ও বায়ার্ন মিউনিখ আজ নির্ভার হয়েই খেলতে নামবে। ইংলিশ ও জার্মানির ক্লাব দুটি যে আগেই সরাসরি শেষ ষোলো খেলা নিশ্চিত করে ফেলেছে। নির্ভার আজ আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট, কাইরাত আলমাতি, স্লাভিয়া প্রাগ ও ভিয়ারিয়ালও। এই চার দলের প্রথম পর্ব থেকে বিদায় নিশ্চিত হয়েছে আগেই।
তবে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন পিএসজি এবং রিয়াল মাদ্রিদ, বার্সেলোনা, ম্যানচেস্টার সিটি ও লিভারপুলের মতো সাবেক চ্যাম্পিয়নরা নকআউট পর্ব নিশ্চিত করলেও আজ মাঠে নামবে সরাসরি শেষ ষোলো নিশ্চিত করতে।
লিগ পর্বের সপ্তম রাউন্ড পর্যন্ত নকআউট পর্ব নিশ্চিত করেছে আর্সেনাল-বায়ার্নসহ ১৫টি ক্লাব। বাকি ৯টি জায়গার জন্য লড়াইয়ে টিকে আছে ১৭টি দল। পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ আট ক্লাব সরাসরি চলে যাবে শেষ ষোলোতে। ৯ম থেকে ২৪তম—এই ১৬ দল উঠবে নকআউট প্লে-অফে। সেখান থেকে আট ম্যাচের আট জয়ী দল উঠবে শেষ ষোলোতে। শুক্রবার হবে প্লে-অফের ড্র।
টুর্নামেন্টের সফল দল রিয়াল মাদ্রিদ আজ সাবেক কোচ জোসে মরিনিওর নতুন ক্লাব বেনফিকাকে হারালেই সরাসরি শেষ ষোলোতে উঠে যাবে। বেনফিকার মাঠে হবে ম্যাচটি। ছয়বারের চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল আজ ঘরের মাঠে আজারি ক্লাব কারাবাগকে হারালে উঠে যাবে শেষ ষোলোতে। আরেক ইংলিশ ক্লাব টটেনহামও ফ্রাঙ্কফুর্টকে হারালে উঠে যাবে শেষ ষোলোতে।
সপ্তম রাউন্ড শেষে সমান ১৩ পয়েন্ট নিয়ে ৬ষ্ঠ থেকে ১৩তম স্থানে আছে ৮টি দল। তাদের মধ্যে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ফরাসি ক্লাব পিএসজি ঘরের মাঠে আতিথেয়তা দেবে ইংলিশ ক্লাব নিউক্যাসলকে। ক্লাব বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন চেলসি নাপোলির বিপক্ষে নাপোলির মাঠে খেলবে। এই মুহূর্তে ২৫ নম্বরে থাকা নাপোলির জন্য ম্যাচটি টুর্নামেন্টে টিকে থাকার।
সাবেক দুই চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা ও ম্যানচেস্টার সিটি আছে ৯ম ও ১১তম স্থানে। নিজেরা জয় পেলে ও পয়েন্ট তালিকায় ওপরে থাকা প্রতিদ্বন্দ্বীদের কেউ পয়েন্ট হারালে সরাসরি শেষ ষোলোতে উঠে যাবে দল দুটি।
স্পোর্তিং সিপি, আতলেতিকো মাদ্রিদ, আতালান্তা, ইন্টার মিলান ও জুভেন্টাস অন্তত নকআউট পর্বে খেলা নিশ্চিত করে ফেলেছে।
এখনো যাদের নকআউট পর্ব নিশ্চিত হয়নি, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় নাম বরুসিয়া ডর্টমুন্ড। এ ছাড়া মার্শেই, লেভারকুসেন, মোনাকো, পিএসভি, বিলবাও ও অলিম্পিয়াকোস আছে নকআউটে ওঠার লড়াইয়ে।
পিএসজি-নিউক্যাসলম্যান সিটি-গালাতাসারাইলিভারপুল-কারাবাগডর্টমুন্ড-ইন্টার মিলানবার্সেলোনা-কোপেনহেগেনআর্সেনাল-কাইরাতলেভারকুসেন-ভিয়ারিয়ালআতলেতিকো-বোডো/গ্লিমটবেনফিকা-রিয়াল মাদ্রিদফ্রাঙ্কফুর্ট-টটেনহামব্রুগা-মার্শেইপিএসভি-বায়ার্নআয়াক্স-অলিম্পিয়াকোসনাপোলি-চেলসিমোনাকো-জুভেন্টাসইউনিয়ন-আতালান্তাবিলবাও-স্পোর্তিং সিপিপাফোস-স্লাভিয়া প্রাগ* সব ম্যাচ বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় শুরু