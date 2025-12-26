ফুটবল

মেসির প্রতি রোমান্টিক চাহনি রোকুজ্জোর, বড়দিন যেমন কাটল তারকাদের

খেলা ডেস্ক
ইউরোপিয়ান ফুটবলে কাল ছিল বড়দিনের ছুটির আমেজ। গতকাল বড়দিনটা নিজেদের মতো করে উদ্‌যাপন করেন তারকা ফুটবলাররা। লিওনেল মেসি যেমন তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে এ নিয়ে কোনো পোস্ট করেননি। কিন্তু বড়দিনে আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি যে খোশমেজাজে ছিলেন, সেটা বোঝা গেল তাঁর স্ত্রী আন্তোনেল্লা রোকুজ্জোর পোস্ট করা ছবিতে। পর্তুগিজ কিংবদন্তি ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো অবশ্য ছবি পোস্টের ধার ধারেননি। বিশেষ পোশাকে সন্তানকে কাঁধে তুলে ঘোরার ভিডিও পোস্ট করেন রোনালদো। মেসি–রোনালদো ছাড়াও আরও অনেকেই বড়দিন উদ্‌যাপনের ছবি পোস্ট করেন। ছবির গল্পে আসুন দেখে নিই সেসব মুহূর্ত—
মাঠে সাধারণত বেশ আক্রমণাত্মক মেজাজে থাকেন আর্জেন্টিনার গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। কিন্তু বড়দিনে পরিবারের সঙ্গে তাঁকে এ ছবিতে শান্তশিষ্ট এক মানুষের মতো লাগছে। সেটা হবে না কেন! ক্যাপশনে মার্তিনেজ যে লিখেছেন, ‘জীবনে যেটা আসলেই গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো পরিবার।’
এমিলিয়ানো মার্তিনেজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডল
কয়েক দিন আগেই বাঁ হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করিয়েছেন নেইমার। এখন সুস্থ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় আছেন। বড়দিনের ছুটিতে প্রেমিকা ব্রুনা বিয়ানকার্দি ও সন্তানদের সঙ্গে তোলা ছবিতে নেইমারকে বেশ হাসিখুশি মেজাজেই দেখা গেল
বড়দিনে সান্তা ক্লজের সাজে ম্যানচেস্টার সিটির তারকা স্ট্রাইকার আর্লিং হলান্ড। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘বড়দিনের আনন্দ ছড়িয়ে দিতে এলাম।’
বড়দিনে পরিবারের সঙ্গে উরুগুয়ে কিংবদন্তি ও ইন্টার মায়ামি তারকা লুইস সুয়ারেজ। সবাইকে বড়দিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সুয়ারেজ
লাল রঙের পোশাক শুধু ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ও তাঁর ছোট ভাই পরেননি; অন্যরা সবাই যে লালে লাল! পরিবারের সঙ্গে বড়দিনের আমেজে রিয়াল মাদ্রিদের ব্রাজিলিয়ান তারকা ভিনিসিয়ুস
বড়দিনে দুই মেয়ের এই ছবি পোস্ট করেন লিভারপুলের মিসরীয় তারকা মোহাম্মদ সালাহ
রিয়াল মাদ্রিদের ব্রাজিলিয়ান তারকা রদ্রিগো ‘ক্রিসমাস ট্রি’র সামনে পরিবারের সঙ্গে। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘এই বড়দিনে আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের আলো আপনার জীবন আলোকিত করুক এবং বয়ে আনুক শান্তি, ভালোবাসা ও আশা। সৃষ্টিকর্তা আপনাকে ও আপনার পরিবারকে আশীর্বাদ করুন!’
বড়দিনে সন্তান ও স্ত্রীর সঙ্গে খোশমেজাজে বার্সেলোনার ব্রাজিলিয়ান তারকা রাফিনিয়া
লিওনেল মেসির দিকে কেমন রোমান্টিক চোখে তাকিয়ে তাঁর স্ত্রী আন্তোনেল্লা রোকুজ্জো। বড়দিনে মেসির সঙ্গে এ ছবি নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে পোস্ট করে রোকুজ্জো লিখেছেন, ‘শুভ বড়দিন।’
পরিবারের সঙ্গে সন্তান কাঁধে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর এ ছবি ভিডিও থেকে নেওয়া। ক্যাপশনে রোনালদো লিখেছেন, ‘নতুন আশা, ভালোবাসা, সমর্থন দিয়ে চলা পরিবার এবং পথ দেখানো আলো—এগুলোই থাকুক আপনার জীবনে। শুভ বড়দিন!’
