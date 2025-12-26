মেসির প্রতি রোমান্টিক চাহনি রোকুজ্জোর, বড়দিন যেমন কাটল তারকাদের

ইউরোপিয়ান ফুটবলে কাল ছিল বড়দিনের ছুটির আমেজ। গতকাল বড়দিনটা নিজেদের মতো করে উদ্যাপন করেন তারকা ফুটবলাররা। লিওনেল মেসি যেমন তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে এ নিয়ে কোনো পোস্ট করেননি। কিন্তু বড়দিনে আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি যে খোশমেজাজে ছিলেন, সেটা বোঝা গেল তাঁর স্ত্রী আন্তোনেল্লা রোকুজ্জোর পোস্ট করা ছবিতে। পর্তুগিজ কিংবদন্তি ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো অবশ্য ছবি পোস্টের ধার ধারেননি। বিশেষ পোশাকে সন্তানকে কাঁধে তুলে ঘোরার ভিডিও পোস্ট করেন রোনালদো। মেসি–রোনালদো ছাড়াও আরও অনেকেই বড়দিন উদ্যাপনের ছবি পোস্ট করেন। ছবির গল্পে আসুন দেখে নিই সেসব মুহূর্ত—