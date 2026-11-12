চাকরি গেল ক্যারিকের, ইউনাইটেডের কোচ হচ্ছেন আর্জেন্টাইন পচেত্তিনো

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কোচের পদ থেকে বরখাস্ত হয়েছেন মাইকেল ক্যারিক। দলের টানা ব্যর্থতার কারণে শেষ পর্যন্ত সাবেক এই ইংলিশ মিডফিল্ডারের ওপর আস্থা হারিয়েছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। ক্যারিকের সঙ্গে তাঁর কোচিং স্টাফের সদস্যরাও ক্লাব ছেড়েছেন।
বৃহস্পতিবার সকালে ক্যারিংটনে গিয়ে ক্যারিককে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত জানান ক্লাবের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ওমর বেরাদা। তাঁর সঙ্গে কোচিং স্টাফের সদস্য স্টিভ হল্যান্ড, জনাথন উডগেট ও জনি ইভান্সকেও বিদায় নিতে হয়েছে। পরে এক বিবৃতিতে ক্যারিকের বিদায়ের খবর নিশ্চিত করে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।
স্থায়ী কোচ হিসেবে ১৬ ম্যাচে দায়িত্ব পালন করেছেন ক্যারিক। তবে সাম্প্রতিক সময়ে দলের পারফরম্যান্স ছিল হতাশাজনক। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সর্বশেষ ১১ ম্যাচে মাত্র একটিতে জিতেছে ইউনাইটেড। প্রিমিয়ার লিগে এই মৌসুমে তাদের একমাত্র জয় ইপসউইচ টাউনের বিপক্ষে, ৫-২ গোলে।
অ্যাস্টন ভিলার সঙ্গে গত রোববার ৪-৪ গোলে ড্র করার পর প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট তালিকার ১৮তম স্থানে নেমে যায় ইউনাইটেড। দলটি এখন অবনমন অঞ্চলে। এমন পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক বিরতির পর লিভারপুলের মাঠে যাওয়ার আগেই কোচ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ভাবছিল ক্লাব কর্তৃপক্ষ।
ক্যারিকের বিদায়ের পর তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে আলোচনায় সবচেয়ে এগিয়ে আছেন যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় দলের কোচ মরিসিও পচেত্তিনো। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এরই মধ্যে সাবেক টটেনহাম কোচের সঙ্গে চুক্তির বিষয়টি চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এ জন্য যুক্তরাষ্ট্র ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের প্রস্তুতিও নিচ্ছে ক্লাবটি।
ইংল্যান্ডে সাউদাম্পটন, টটেনহাম ও চেলসির কোচ হিসেবে কাজ করেছেন পচেত্তিনো। দীর্ঘদিন ধরেই ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের দায়িত্ব নেওয়ার আগ্রহ তাঁর। তবে তাঁকে পেতে হলে যুক্তরাষ্ট্র ফুটবল ফেডারেশনকে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ছাড়তে রাজি করাতে হবে ইউনাইটেডকে। ২০৩০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি আছে আর্জেন্টাইন এই কোচের। তাঁকে চুক্তি থেকে মুক্ত করতে প্রায় ১ কোটি মার্কিন ডলার (৭৪ লাখ পাউন্ড) ক্ষতিপূরণ দিতে হতে পারে ইউনাইটেডকে।