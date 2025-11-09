ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর গোল উদ্‌যাপন
৪০ পেরোনো রোনালদোর ৩০ গোল

বয়স বাড়তে থাকলেও গোলের ক্ষুধা কিছুতেই কমছে না ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর। বয়সের কারণেই তাঁর একেকটি গোল এখন নতুন কোনো রেকর্ড বা মাইলফলকের জন্ম দিচ্ছে।

সৌদি প্রো লিগে কাল রাতে নিওম স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে ৩-১ ব্যবধানে জিতেছে রোনালদোর আল নাসর। পেনাল্টি থেকে দলের দ্বিতীয় গোলটি করেছেন পর্তুগিজ মহাতারকা।

স্বীকৃত ফুটবলে এখন রোনালদোর গোলসংখ্যা ৯৫৩। ছন্দটা ধরে রাখতে পারলে ১০০০ গোলের মাইলফলক ছুঁতে খুব বেশি সময় লাগার কথা নয়।

সেদিকে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার পথে কাল আরও দুটি কীর্তি গড়েছেন রোনালদো। গতকালের গোলটি ছিল ৪০ বছর বছর পেরোনোর পর তাঁর ৩০তম গোল। একই সঙ্গে সৌদি প্রো লিগে আল নাসরে প্রথম বিদেশি ফুটবলার হিসেবে ১০০ গোলে অবদান রাখার মাইলফলক স্পর্শ করেছেন।  

গত ৫ ফেব্রুয়ারি নিজের ৪০তম জন্মদিনের কেক কেটেছেন রোনালদো। এর পর থেকে জাতীয় দল ও ক্লাব মিলিয়ে মোট ৩৪ ম্যাচ খেলে ৩০ গোল করেছেন, পাশাপাশি ২টি গোলে সহায়তাও করেছেন।

তবে ৪০ বছর পেরোনোর পর একুশ শতকে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় ধারেকাছেও নেই রোনালদো। ফুটবলের ইতিহাস, রেকর্ড ও পরিসংখ্যান ধারণ করা প্রতিষ্ঠান আইএফএফএইচএসের তথ্য অনুযায়ী, এই রেকর্ড আলেক্সান্দার দুরিচের।

সাবেক যুগোস্লাভিয়ায় জন্ম নেওয়া দুরিচ ৪০ পেরোনোর পর করেছেন ১১৩ গোল। সাবেক এই স্ট্রাইকারের জন্ম যুগোস্লাভিয়ায় হলেও আন্তর্জাতিক ফুটবলে খেলেছেন সিঙ্গাপুরের হয়ে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৪ গোল আর্জেন্টিনার সাবেক স্ট্রাইকার হোসে সান্দের। চল্লিশোর্ধ্ব বয়সে ৪০ গোল করে তিনে আছেন ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি রোমারিও।

২০২৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ৪১ বছর পূর্ণ হবে রোনালদোর। সেদিন পর্যন্ত আল নাসর আরও অন্তত ১৫ ম্যাচ খেলবে। তবে রোনালদো পাবেন ১৩ ম্যাচ। কারণ, এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ টু-তে (এশিয়া মহাদেশীয় ক্লাব ফুটবলের দ্বিতীয় স্তরের টুর্নামেন্ট) তিনি আল নাসরের শেষ দুটি গ্রুপ পর্বের ম্যাচে খেলবেন না।

এ ছাড়া চলতি নভেম্বরেই পর্তুগালের হয়ে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের শেষ দুটি (আয়ারল্যান্ড ও আর্মেনিয়ার বিপক্ষে) ম্যাচ খেলবেন রোনালদো। এ দুই ম্যাচের একটিতে জিতলেই ইউরোপীয় অঞ্চল থেকে বিশ্বকাপে সরাসরি জায়গা করে নেবে পর্তুগাল।

