এক ম্যাচ থাকতেই স্বপ্নভঙ্গ বাংলাদেশের, চ্যাম্পিয়ন ভারত

নেপালকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে বাংলাদেশের বিপক্ষে শেষ ম্যাচটা হাতে রেখেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে ভারত।
বয়সভিত্তিক আর জাতীয় দল মিলিয়ে এখন পর্যন্ত শুধু অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগের সাফ শিরোপাটাই জেতা হয়নি বাংলাদেশের। সেই স্বপ্ন পূরণের সম্ভাবনা টিকিয়ে রাখতে থিম্পুতে আজ ভুটানের বিপক্ষে এবং পরের ম্যাচে ভারতের বিপক্ষেও জয় দরকার ছিল।
কিন্তু স্বাগতিক ভুটানের সঙ্গে আজ ১–১ গোলে ড্র করে সুযোগটা এবারও হাতছাড়া হয়ে গেল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব–১৭ নারী ফুটবল দলের। দিনের অন্য ম্যাচে নেপালকে ৫–০ গোলে হারিয়ে বাংলাদেশের বিপক্ষে শেষ ম্যাচটা হাতে রেখেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে ভারত।
চার দলের লিগভিত্তিক টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ দল এখন পর্যন্ত ৫ ম্যাচ খেলে পেয়েছে ১০ পয়েন্ট। সমান ম্যাচ খেলে চ্যাম্পিয়ন ভারতের পয়েন্ট ১৫। ২০১৭ থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের নারী ফুটবলে ৯ শিরোপার ৭টিই এসেছে বয়সভিত্তিক পর্যায়ে। অন্য দুটি বড়দের সাফে।
অনূর্ধ্ব–১৭ পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়ে এবার বৃত্ত পূরণের সুযোগটা কাজে লাগাতে পারেননি মেয়েরা। এর আগে ২০২৩ সালে অনূর্ধ্ব–১৭ সাফে রানার্সআপ হয়েছিল বাংলাদেশ। চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আমন্ত্রিত দল রাশিয়া।
এবার নিজেদের প্রথম ম্যাচে ভুটানকে ৩–১ গোলে হারায় বাংলাদেশ। আজ সেই ভুটানের সঙ্গে ড্র করেই থেমে গেছে তাদের স্বপ্নযাত্রা। থিম্পুর চাংলিমিথাং স্টেডিয়ামে ম্যাচের ৬ মিনিটে এগিয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশ। মাঝমাঠ থেকে আক্রমণ শাণিয়ে ডি-বক্সের বাইরে থেকে লং শটে ভুটানের জালে বল জড়ান পূর্ণিমা মারমা।
প্রথমার্ধের শেষ দিকে বাংলাদেশের রক্ষণের ভুলে সমতায় ফেরে ভুটান। সতীর্থের লম্বা পাস ধরে একাই বল নিয়ে বাংলাদেশ গোলকিপার মেঘলা রানীকে ফাঁকি দেন ভুটানের চোর্টেন জাংমো। এরপরও অবশ্য গোলের আশায় একের পর এক আক্রমণ চালিয়েছে বাংলাদেশ। কিন্তু একাধিক সুযোগ পেয়েও গোলের দেখা পাননি কেউ।