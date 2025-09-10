অবশেষে জানা গেল, পরের ম্যাচটা কোথায় খেলবে বার্সেলোনা

লা লিগায় নিজেদের পরের ম্যাচটা কোথায় খেলবে বার্সেলোনা?
এ নিয়ে গত কিছুদিন বেশ ধোঁয়াশা ছিল। অবশেষে বার্সা এক বিবৃতিতে জানিয়ে দিয়েছে, বাংলাদেশ সময় আগামী রোববার রাতে ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে ম্যাচটি হবে ইয়োহান ক্রুইফ স্টেডিয়ামে।
২০২৩ সালের মে মাস থেকে সংস্কারের জন্য বন্ধ হয়ে আছে বার্সার ঘরের মাঠ ক্যাম্প ন্যু। চলতি মৌসুমের শুরুতেই ক্যাম্প ন্যুতে ফিরতে চেয়েছিল বার্সা। কিন্তু মাঠ খেলার জন্য তৈরি হয়নি। পরে বার্সেলোনা চেয়েছিল লিগে নিজেদের চতুর্থ ম্যাচ, মানে ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে ম্যাচটা দিয়ে ক্যাম্প ন্যুতে ফিরতে। কিন্তু সব কাগজ তৈরি করে লিগ কর্তৃপক্ষের কাছে সময়মতো জমা দিতে পারেনি তারা।
দুই বছর ধরে বার্সেলোনা যেখানে নিজেদের হোম ম্যাচগুলো খেলে আসছে, সেই অলিম্পিক স্টেডিয়াম আবার এখন ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত নয়। ফলে নতুন এক বিকল্প ভেন্যুর খোঁজে নামতে হয় বার্সেলোনাকে। শেষ পর্যন্ত সমাধান সেই ইয়োহান ক্রুইফ স্টেডিয়াম, যেখানে মূলত খেলে বার্সা নারী ও যুব দল।
আনুষ্ঠানিক এক বিবৃতিতে বার্সা জানিয়েছে, ‘ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে লা লিগার ম্যাচটি স্পটিফাই ক্যাম্প ন্যুতে আয়োজন করা যাচ্ছে না। খুব শিগগির প্রয়োজনীয় অনুমোদন মিলবে বলে আশাবাদী আমরা। আপাতত ম্যাচটা হবে ইয়োহান ক্রুইফ স্টেডিয়ামে। ম্যাচটির আয়োজন ও টিকিটপদ্ধতি সম্পর্কে ক্লাব শিগগিরই আরও বিস্তারিত তথ্য জানাবে।’
বার্সেলোনার এ ঘোষণায় খুশি হতে পারেননি ভ্যালেন্সিয়ার সমর্থকেরা। কারণ, ইয়োহান ক্রুইফ স্টেডিয়ামের দর্শক ধারণক্ষমতা খুবই কম হওয়ায় তাঁরা গ্যালারিতে বসে খেলা দেখার সুযোগ পাচ্ছেন না। বার্সেলোনা সদস্যদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলে বাইরের সমর্থকদের ঢোকার সুযোগই থাকছে না। ফলে ম্যাচটি যদি ভরা গ্যালারিতেও হয়, তবু লা লিগার ইতিহাসে অন্যতম কম দর্শকসংখ্যার ম্যাচ হিসেবেই রেকর্ডে থাকবে।
এখন ইয়োহান ক্রুইফ স্টেডিয়ামের আসনসংখ্যা মাত্র ৬ হাজার। লা লিগার নিয়ম অনুযায়ী, কোনো ম্যাচ আয়োজন করতে হলে স্টেডিয়ামের দর্শক ধারণক্ষমতা অন্তত আট হাজার হতে হবে। যদিও স্প্যানিশ ক্রীড়া দৈনিক মার্কা জানিয়েছে, বিশেষ বিবেচনায় ছাড় দেওয়া হচ্ছে বার্সাকে। এখন লা লিগায় যে দলগুলো খেলছে, তার মধ্যে হেতাফের কোলিসিয়াম আলফনসো পেরেসের ধারণক্ষমতা সবচেয়ে কম, ১১ হাজার। সেটাও সংস্কারের কারণে।
এর আগে রিয়াল মাদ্রিদ যখন সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর সংস্কারকাজ করছিল, তারা খেলেছিল আলফ্রেডো ডি স্টেফানো স্টেডিয়ামে। সেটির ধারণক্ষমতা ছিল মাত্র ৫ হাজার ৭০০। তবে রিয়ালের সেসব ম্যাচ হয়েছে দর্শকশূন্য গ্যালারিতে।
লা লিগার ইতিহাসে সবচেয়ে কম ধারণক্ষমতার দুটি স্টেডিয়াম হচ্ছে এইবারের আইপুরুয়া (৬,২৬৭) ও উয়েস্কার এল আলকোরাস (৫,০০০)। পরে অবশ্য এল আলকোরাসের ধারণক্ষমতা বাড়িয়ে আট হাজার করা হয়েছিল। তবে এ মৌসুমে ইয়োহান ক্রুইফই হবে লা লিগার সবচেয়ে ছোট মাঠ।
আবার সবচেয়ে বেশি দর্শকসংখ্যার রেকর্ডও কিন্তু বার্সেলোনারই। বসার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক হওয়ার আগে ক্যাম্প ন্যুতে এক ম্যাচে ১ লাখ ২৫ হাজার দর্শক দেখেছিল বার্সেলোনা।