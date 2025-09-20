ছয় ম্যাচে ছয় জয় রিয়ালের, বার্নাব্যুতে উৎসব হলো অন্য কারণেও

ছয় ম্যাচ, ছয় জয়। এই মৌসুমে রিয়াল মাদ্রিদ এখনো অপরাজিত।
রিয়ালের সর্বশেষ জয়টা এসেছে আজ, সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে এস্পানিওলকে ২-০ গোলে হারিয়েছে জাবি আলোনসোর দল। লা লিগায় এটি রিয়াল মাদ্রিদের পাঁচ ম্যাচে পঞ্চম জয়।
ম্যাচে রিয়াল কোচ আলোনসোর একাদশ কিছুটা চমকে দেয় ফুটবলপ্রেমীদের। কিলিয়ান এমবাপ্পের সঙ্গে আক্রমণভাগে জুটি গড়তে তিনি দলে নেন গঞ্জালো গার্সিয়াকে। তবে ম্যাচের প্রথম গোলটা এই দুজনের কেউ করতে পারেননি। করেছেন অপ্রত্যাশিত একজন—এদের মিলিতাও!
প্রথম ২৩ মিনিট রিয়াল মাদ্রিদ গোলের পরিষ্কার কোনো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। প্রথম গোলটাকেও হয়তো তেমন পরিষ্কার সুযোগ বলা যাবে না। ৩০ গজ দূর থেকে বল নিয়ে এদের মিলিতাও এগিয়ে যান, মনে হচ্ছিল যেকোনো সময় আক্রমণটা রুখে দেবে এস্পানিওল। কিন্তু সেটা হয়নি, মিলিতাওয়ের বুলেট গতির এক শট ঠেকানোর কোনো সুযোগই পাননি গোলরক্ষক মার্কো দিমিত্রোভিচ।
এস্পানিওলও রিয়ালকে বেশ ভুগিয়েছে। ফার্নান্দো ক্যালেরো ও টাইরিস ডলান সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি থিবো কোর্তোয়াকে ফাঁকি দিতে। উল্টো দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই চেনা ছন্দে থাকা এমবাপ্পে ডি-বক্সের বাইরে থেকে দুর্দান্ত এক শটে ব্যবধান বাড়ান।
ম্যাচে তৃতীয় গোলটিও পেতে পারত রিয়াল। কিন্তু দিমিত্রোভিচ এমবাপ্পের দুটি শট রুখে দেন এবং ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে। তবে শেষ পর্যন্ত এসবের কোনো প্রভাব পড়েনি ম্যাচের ফলে।
দারুণ জয়ের পাশাপাশি এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা ও জুড বেলিংহাম দীর্ঘদিন পর মাঠে ফেরায় বার্নাব্যুতে যেন আনন্দের ঢেউ লেগেছিল।