আর্জেন্টিনা অধিনায়ক লিওনেল মেসি
ফুটবল

২০২৬ বিশ্বকাপে খেলতে চান মেসি

খেলা ডেস্ক

লিওনেল মেসি কি ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলবেন? বিশ্বকাপ যতই ঘনিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে এই কৌতূহল। ২০২২ বিশ্বকাপ জয়ের পর বিভিন্ন সময় মেসির সামনে এসেছে এ প্রশ্ন। আর্জেন্টাইন এই কিংবদন্তি কখনো সরাসরি কিছু বলেননি। তবে মেসির সতীর্থ, কোচ ও সমর্থকেরা ২০২৬ বিশ্বকাপে তাঁর খেলার বিষয়ে সব সময়ই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন।

মেসি নিজেও অবশ্য কখনো এই সম্ভাবনা পুরোপুরি উড়িয়ে দেননি। এবার অবশ্য ২০২৬ বিশ্বকাপ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে একটা ধারণা দিয়েছেন মেসি। যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় আগামী বছর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই বিশ্বকাপে খেলতে চান ইন্টার মায়ামি তারকা। মেসি বলেছেন, বিশ্বকাপ শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্যে দলের সঙ্গে থাকতে চান। তবে বরাবরের মতো এটাও বলেছেন, তাঁর ফিট থাকার ওপর সব নির্ভর করছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম এনবিসি নিউজকে গতকাল দেওয়া সাক্ষাৎকারে মেসি বলেছেন, ‘সত্যি বলতে, বিশ্বকাপে খেলা এক অসাধারণ ব্যাপার। আমি সেখানে থাকতে চাই। আর যদি থাকি, তাহলে জাতীয় দলের সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে চাই।’

মেসি যোগ করেন, ‘আগামী বছর ইন্টার মায়ামির হয়ে প্রাক্‌-মৌসুমের প্রস্তুতি শুরু করার পর প্রতিদিন নিজের অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখব আমি শতভাগ ফিট কি না। আমি দারুণ উৎসাহী, কারণ এটা বিশ্বকাপ। আমরা তো আগের বিশ্বকাপটা জিতেছি, আর সেটা আবার ধরে রাখার সুযোগ পাওয়া হবে অসাধারণ ব্যাপার। জাতীয় দলের হয়ে খেলা সব সময়ই স্বপ্নের মতো, বিশেষ করে বড় কোনো প্রতিযোগিতায়। আশা করি, সৃষ্টিকর্তা আবারও সেই সুযোগ দেবেন।’

মেসি ও আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি

বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা গত সেপ্টেম্বরের আন্তর্জাতিক বিরতির সময়ও বলেছিলেন মেসি। সে সময় সাংবাদিকদের তিনি বলেছিলেন, সবকিছু নির্ভর করবে তাঁর শারীরিক অবস্থার ওপর।

প্রীতি ম্যাচে ভেনেজুয়েলাকে হারানোর পর সাক্ষাৎকারে মেসি বলেন, ‘আমি চেষ্টা করছি ভালো থাকতে, আর সবচেয়ে বড় কথা—নিজের সঙ্গে সৎ থাকতে। যখন ভালো থাকি, তখন ফুটবল উপভোগ করি। কিন্তু যখন শরীর সাড়া দেয় না, তখন আনন্দ পাই না। তাই ভালো না লাগলে থাকতে চাই না। এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নিইনি। মৌসুম শেষ করব, প্রাক্‌-মৌসুমে প্রস্তুতি নেব, তখন ছয় মাস বাকি থাকবে। তারপর দেখা যাবে কেমন অনুভব করি। আশা করছি, ২০২৬ সালে ভালো প্রস্তুতি নিতে পারব, এই এমএলএস মৌসুমটা ভালোভাবে শেষ করব, তারপর সিদ্ধান্ত নেব।’

পারফরম্যান্স বিবেচনা করলে মেসি অবশ্য বেশ ভালো ছন্দেই আছেন। ইন্টার মায়ামির হয়ে দারুণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) নিয়মিত মৌসুমে ২৮ ম্যাচে ২৯ গোল করে প্রথমবারের মতো এমএলএস গোল্ডেন বুট জিতেছেন। এ ছাড়া ২০২৫ সালে এমএলএস এমভিপি (সর্বোচ্চ মূল্যবান খেলোয়াড়) পুরস্কারে ফাইনালিস্টও হয়েছেন মেসি। এই পুরস্কার জিততে পারলে তিনি হবেন প্রথম খেলোয়াড়, যিনি টানা দুই মৌসুমে এমভিপি জিতবেন।

তবে এই মুহূর্তে মেসির চোখ অবশ্য ইন্টার মায়ামির হয়ে এমএলএস কাপ জেতায়। সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে ন্যাশভিলের বিপক্ষে তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথমটিতে ৩–১ গোলে জিতেছে মায়ামি। আগামী ২ নভেম্বর ভোরে প্লে–অফের দ্বিতীয় ম্যাচটি জিতলে নিশ্চিত হবে মায়ামির সেমিফাইনালে খেলা।

