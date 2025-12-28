মেসির সঙ্গে মায়ামিতে খেলতে চান রোনালদো: সত্যি, নাকি পাঠকদের বোকা বানানোর চেষ্টা

শিরোনাম পড়ে আপনার কাছে ব্যাপারটা যেমন অবিশ্বাস্য লাগছে, আসলেও দৃশ্যটা কল্পনা করা এ রকমই কঠিন। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও লিওনেল মেসির পক্ষে কি একই দলে খেলা সম্ভব?
সবুজ ঘাসে তারা একে অপরের ঘোরতর প্রতিপক্ষ। ফুটবল ইতিহাসে দুজনই সর্বকালের সেরাদের একেবারে সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকবেন। কারও কারও মতে, এই দুজনের যেকোনো একজনই ফুটবল ইতিহাসের সেরা। বছরের পর বছর নিজেদের এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য একে অন্যের সঙ্গে পারফরম্যান্স দিয়ে লড়ে গেছেন। সেই মেসি-রোনালদো একই দলের জার্সিতে সতীর্থ হিসেবে খেলবেন, এটা তো স্বপ্নের মতো দৃশ্য।
তবে সেই স্বপ্নটা বাস্তব হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বলেই দাবি করছে স্প্যানিশ ক্রীড়া দৈনিক মুন্দো দেপোর্তিভো। স্পেনের ইতিহাসে সবচেয়ে পুরোনো এই ক্রীড়া দৈনিকটি এক প্রতিবেদনে লিখেছে, রোনালদো নাকি ক্যারিয়ারের সায়াহ্নে এসে মেসির সঙ্গে ইন্টার মায়ামিতে জুটি বাঁধতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন!
এটুকু পড়ে যাঁরা খুব আগ্রহী হয়ে উঠেছেন, তাঁদের আগেভাগেই একটা তথ্য দিয়ে রাখা ভালো। প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে আজ, মানে ২৮ ডিসেম্বর। আর এই দিনটাকে স্পেনে অনেকটা “এপ্রিল ফুল’স ডে”র মতো পালন করা হয়। মানে সবাই সবাইকে বোকা বানানোর চেষ্টায় থাকে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, রোনালদো মেসির সঙ্গে খেলতে চান, এই প্রতিবেদনটিও হয়তো পাঠকের সঙ্গে মজা করারই একটা চেষ্টা।
তবে বানানো প্রতিবেদন হলেও সেখানে রোনালদোর মায়ামিতে খেলতে চাওয়ার পেছনে যে কারণগুলোর কথা লেখা হয়েছে, সেগুলো বেশ মজার।
মুন্দো দেপোর্তিভো প্রথম কারণ হিসেবে লিখেছে, রোনালদোর ‘ইগো’ বা অহংবোধে বড় এক ধাক্কা লেগেছে সৌদি আরবে। সেখানে নাকি ফুটবল ম্যাচের চেয়ে উটের দৌড় দেখতে মানুষ বেশি ভিড় করে! আল নাসরের হয়ে রোনালদোর গোলের চেয়েও মানুষ নাকি কিং আবদুল আজিজ উৎসবের তিনবারের চ্যাম্পিয়ন উট ‘শাবা’র দৌড় নিয়ে বেশি মাতামাতি করে। এটা মেনে নিতে পারছেন না রোনালদো।
দ্বিতীয় কারণটিও বেশ বিচিত্র। রোনালদোর দীর্ঘদিনের চিকিৎসক ও নামকরা চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর রোসাদো তাঁকে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, সৌদি আরবের কড়া রোদ তাঁর সংবেদনশীল ত্বকের ক্ষতি করছে। রোনালদো সব সময় সুন্দর ‘ট্যান’ করা শরীর পছন্দ করেন, আর রোসাদো তাঁকে পরামর্শ দিয়েছেন, মায়ামির রোদ তাঁর ত্বকের জন্য আদর্শ হতে পারে। ব্যস, মায়ামি চলে এসেছে রোনালদোর পছন্দের তালিকায়।
এরপর বলা হয়েছে, বডিবিল্ডিং নিয়ে রোনালদোর আগ্রহের কথা। মায়ামি শরীরচর্চাকারীদের স্বর্গরাজ্য। রোনালদোও নাকি ভালো করেই জানেন, মায়ামি বিচের বালুকাবেলায় যদি তিনি তাঁর নিখুঁত ‘সিক্স প্যাক’ প্রদর্শন করতে পারেন, তবে তাঁর ভক্তের সংখ্যা রকেটের গতিতে বাড়বে।
তবে এর বাইরেও নাকি বড় এক পরিকল্পনা আছে ‘সিআর সেভেন’–এর মাথায়। ফুটবল ছেড়ে তিনি এবার নাম লেখাতে চান রুপালি পর্দায়, মানে খোদ হলিউডে! শোনা যাচ্ছে, ‘টার্মিনেটর’ সিনেমার সপ্তম কিস্তিতে আর্নল্ড শোয়ার্জনেগারের সেই বিখ্যাত সাইবর্গ চরিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাবও নাকি তাঁর হাতে আছে। তাই মায়ামিতে থিতু হওয়াকে রোনালদো প্যারা মাউন্ট পিকচার্স বা এমজিএম স্টুডিওতে যাওয়ার লঞ্চপ্যাড হিসেবে দেখছেন।
সবশেষে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মেসির সঙ্গে খেলাটা রোনালদোর এক গোপন কৌশলের অংশও। রোনালদোর যে ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়ে থাকার নেশা, তাতে তাঁর একমাত্র পথের কাঁটা হতে পারেন মেসি। তাই তিনি ঠিক করেছেন, মেসির সঙ্গেই খেলবেন। এতে সুবিধা হলো, মেসির জাদুকরি পাস থেকে যেমন নিজে গোল করা যাবে, তেমনি ফ্রি–কিক বা পেনাল্টিগুলো মেসিকে না দিয়ে নিজেই নিতে পারবেন। তাতে গোলসংখ্যায় মেসি অন্তত তাঁকে টপকাতে পারবেন না!
এতটুকু পড়ে পাঠকের নিশ্চয়ই আর সন্দেহ থাকার কথা না, মুন্দো দেপোর্তিভোর পুরো প্রতিবেদনটি স্রেফ মজা করার জন্যই লেখা হয়েছে। এর সঙ্গে বাস্তবতার কোনো যোগসূত্র নেই।