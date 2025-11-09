বিজ্ঞাপন বোর্ডেই কি আটকে গেল আর্সেনাল

সাইডলাইন থেকে বোর্ডগুলোর দূরত্ব ছিল মাত্র ২ মিটার! বলা যায়, ঘরের মাঠে খেলার সুবিধা শতভাগ কাজে লাগিয়েই আর্সেনালকে কাল রুখে দিয়েছে মৌসুমের চমক সান্ডারল্যান্ড।
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে, উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে চার ম্যাচের সব কটিতে জয়, ইংলিশ লিগ কাপের (কারাবাও কাপ নামে পরিচিত) কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত, সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ১০ জয়, টানা ৮ ম্যাচে ক্লিনশিট—আর্সেনাল যেন স্বপ্নের চেয়েও সুন্দর সময় পার করছিল।
তবে দুর্দান্ত ছন্দে থাকা দলকেও কখনো না কখনো থমকে যেতে হয়। আর্সেনাল সেই হোঁচটটা খেয়েছে গতকাল রাতে স্যান্ডারল্যান্ডের বিপক্ষে। নিজেদের মাঠ স্টেডিয়াম অব লাইটে শেষ মুহূর্তের নাটকীয়তায় আর্সেনালকে রুখে দিয়েছে সান্ডারল্যান্ড। প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটা ড্র হয়েছে ২–২ গোলে।
উড়তে থাকা আর্সেনালকে যেখানে বড় বড় দলও থামাতে হিমশিম খাচ্ছিল, সেখানে আট বছর পর প্রিমিয়ার লিগে ফেরা সান্ডারল্যান্ড কিনা পয়েন্ট কেড়ে নিল!
প্রথমার্ধে ড্যানিয়েল বালার্ডের গোলে সান্ডারল্যান্ড এগিয়ে যাওয়ার পরই অবশ্য দলটির দৃশ্যমান উন্নতি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনা শুরু হয়। কোচ রেজিস লা ব্রির কৌশলের প্রশংসাও করেন কেউ কেউ।
তবে আসল কৌশলটা ছিল অন্য কোথাও। আর্সেনালের খেলোয়াড়েরা লম্বা থ্রো করার জন্য যেন যথেষ্ট জায়গা না পান, সে জন্য মাঠের দুই পাশের বিজ্ঞাপন বোর্ডগুলো এগিয়ে আনা হয়েছিল।
সাইডলাইন থেকে বোর্ডগুলোর দূরত্ব ছিল মাত্র ২ মিটার! বলা যায়, ঘরের মাঠে খেলার সুবিধা শতভাগ কাজে লাগিয়েই মিকেল আরতেতার দলকে রুখে দিয়েছে মৌসুমের চমক সান্ডারল্যান্ড।
আর্সেনাল বরাবরই দ্রুতগতির ও আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে থেকে। এই মৌসুমে নিজেদের খেলাকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়েছে গানাররা। বিশেষ করে সেট পিসগুলো কার্যকর প্রমাণিত হচ্ছে। এমনকি লম্বা থ্রোও তাদের আক্রমণে ওঠার অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।
লম্বা থ্রো–ইনে সম্ভাব্য বিপদ থেকে নিজেদের রক্ষা করতেই অভিনব কৌশল অবলম্বন করে সান্ডারল্যান্ড। দুই প্রান্তের গোলবারের পেছনের বিজ্ঞাপন বোর্ডগুলো আগের জায়গায় রাখলেও সাইডলাইনের দুই পাশে সব বোর্ড তারা এগিয়ে নিয়ে আসে।
ম্যাচ শেষে বিষয়টি স্বীকারও করেছেন সান্ডারল্যান্ডের ফরাসি কোচ লা ব্রি, ‘হ্যাঁ, ম্যাচ জেতার জন্য আমরা খুঁটিনাটি জায়গায় পার্থক্য আনার চেষ্টা করেছি। তারা (আর্সেনাল) সেট পিসে খুব শক্তিশালী। আমরাও ভালো দল। ম্যাচে এ ধরনের হুমকি খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটা সমতায় শেষ হয়েছে।’
প্রিমিয়ার লিগের এই মৌসুমে বিজ্ঞাপন বোর্ড এগিয়ে আনার ঘটনা এটিই প্রথম নয়। গত মাসে উলভারহ্যাম্পটনের বিপক্ষেও একই কাজ করেছিল সান্ডারল্যান্ড। ম্যাচটি তারা জিতেছিল ২–০ ব্যবধানে।
আর্সেনালের সঙ্গে গত রাতে ড্রয়ের পর পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ চারে উঠে এসেছে সান্ডারল্যান্ড। আট বছর পর প্রিমিয়ার লিগে ফেরা দলটা এখন আগামী মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগে জায়গা করে নেওয়ার আশা দেখাচ্ছে। ১১ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট সান্ডারল্যান্ডের, ২৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল।