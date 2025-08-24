একটি আত্মঘাতী গোল বার্সেলোনাকে এনে দিল ৬৩ বছরের পুরোনো হাসি

৪৫ মিনিটের খেলা শেষে দুই দল যখন বিরতিতে যায়, স্কোরলাইনে বার্সেলোনা ০, লেভান্তে ২।
গতকাল রাতে ভ্যালেন্সিয়ায় লা লিগার ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত বার্সেলোনাই জিতেছে। স্কোরলাইন: বার্সেলোনা ৩, লেভান্তে ২।
মৌসুমের দ্বিতীয় ম্যাচে হান্সি ফ্লিকের দল তিন পয়েন্টের জয়টি পেয়েছে যোগ করা সময়ের আত্মঘাতী গোলে। যে ধারার জয় বার্সেলোনার ইতিহাসে বিরল। আর এই বিরল জয়ের পথে বার্সেলোনার হয়ে গোল করেছেন পেদ্রি ও ফেরান তোরেস, গোল না করলেও দৃষ্টিকাড়া ভূমিকায় ছিলেন লামিনে ইয়ামাল।
ম্যাচের ১৫তম মিনিটে লেভান্তে এগিয়ে যায় ইভান রোমেরোর গোলে। প্রথমার্ধের বিরতির আগমুহূর্তে যোগ করা সময়ে দলটি করে দ্বিতীয় গোল। আলেহান্দ্রো বালদের হ্যান্ডবলের কারণে পেনাল্টি পেয়ে লেভান্তেকে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন হোসে মোরালেস।
২ গোলে পিছিয়ে থাকা বার্সেলোনা ম্যাচে প্রথম গোলের দেখা যায় বিরতির পর ৪৯তম মিনিটে। ইয়ামালের ব্যাক পাস থেকে বল পেয়ে বক্সের বাইরে থেকে জোরালো শটে বল জালে জড়ান পেদ্রি। এর কিছুক্ষণ পরই রাফিনিয়ার কর্নার থেকে পাওয়া বলে ভলি খেলে দ্বিতীয় গোল এনে দেন তোরেস।
দুই গোলে পিছিয়ে থাকা দলটি ২ মিনিট ৩১ সেকেন্ডের মধ্যে শোধ দিয়ে দেয় দুটিই। লা লিগায় বার্সেলোনা সর্বশেষ এমন কিছু দেখেছিল ২০১৮ সালে। সে বছরের মার্চে ৩১ মার্চ সেভিয়ার বিপক্ষে দুই গোলে পিছিয়ে থাকা বার্সাকে ৫৪ সেকেন্ডের মধ্যে ২-২ সমতায় ফিরিয়েছিলেন লিওনেল মেসি ও লুইস সুয়ারেজ।
তবে মেসি-সুয়ারেজের সাত বছরের পুরোনো স্মৃতিই শুধু নয়, ম্যাচের শেষ দিকে বার্সেলোনা ফিরিয়েছে আরও পুরোনো সুখস্মৃতি। ৯০ মিনিটের খেলা শেষে যোগ করা সময় শুরু হয়েছে। এমন সময়ে ইয়ামালের উঁচু করে বক্সের ভেতরে বাড়ানো বলে মাথা ছুঁইয়ে বল জালে জড়িয়ে দেন লেভান্তের উনাই এলগেজাবাল। আত্মঘাতী গোলে স্কোরলাইন হয় ৩-২। ম্যাচ জিতে নেয় বার্সেলোনা।
পরিসংখ্যান বলছে, এই খেলার আগে লা লিগার অ্যাওয়ে ম্যাচে বার্সেলোনা প্রথমার্ধের বিরতিতে ২ গোলে পিছিয়েছে ৯৯ বার। এর মধ্যে ৯২টিতেই হেরেছে, ড্র করেছে ৬টি। একটিতেই জয় ছিল, তাও ১৯৬২ সালে, রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে। সে বারও বার্সেলোনার দিক থেকে ব্যবধান ছিল ০-২ থেকে ৩-২। তার ৬৩ বছর পর এবার লেভান্তের বিপক্ষেও একই ব্যবধান।
তবে এবার জয় এসেছে যে ধরনের গোলে, তা বার্সার ইতিহাসেই নজিরবিহীন। যোগ করার সময়ের আত্মঘাতী গোলে বার্সেলোনা লা লিগায় ম্যাচ জিতল নিজেদের ইতিহাসে এবারই প্রথম।