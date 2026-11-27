সাদিও মানের এক বোনের জন্ম হয়েছিল ঘরেই। বাম্বালি গ্রামে তখন কোনো হাসপাতাল ছিল না।
সেনেগালের দক্ষিণের এই গ্রাম রাজধানী ডাকার থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরে। এত দূরের গ্রামে হাসপাতাল না থাকলে প্রসববেদনা ওঠা মানে ধরেই নিতে হয়, যা ঘটার ঘরেই ঘটবে। ভাগ্য ভালো থাকলে মা আর শিশু দুজনই বেঁচে যান। না থাকলে কী হয়, সেটা আমরা জানি। ‘পথের পাঁচালী’র দুর্গার জ্বর আর ঝড়ের সেই রাত বাংলার পাঠকের অচেনা নয়। গ্রামে সময়মতো চিকিৎসা না পাওয়ার অসহায়তা কখনো কখনো দেশ বা মহাদেশ বদলায়, কিন্তু পরিণতি একই। ২০২০ সালে গার্ডিয়ানকে মানে বলেছিলেন, ‘পরিস্থিতিটা সবার জন্যই খুব কষ্টের ছিল। আমি আমার গ্রামে একটা হাসপাতাল বানাতে চেয়েছিলাম, যাতে মানুষ আশা পায়।’
সেই বোনের ভাইকে আপনি হয়তো অন্য পরিচয়ে চেনেন।
লিভারপুলের হয়ে ছয় বছরে ২৬৯ ম্যাচে ১২০ গোল করেছেন মানে। ২০১৯ সালে তাঁর হাত ধরেই লিভারপুল চ্যাম্পিয়নস লিগের ট্রফি তুলেছিল। সে বছরই ব্যালন ডি’অরের মঞ্চে তিনি বিশ্বসেরা পুরুষ খেলোয়াড়ের তালিকায় দ্বিতীয় হন। গতি, বলের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়া আর শেষ মুহূর্তে মাথা ঠান্ডা রাখা ফিনিশিং—এই ছিলেন অ্যানফিল্ডের মানে। কিন্তু ১২০ গোলের হিসাবের বাইরেও আরেকটা হিসাব আছে।
২০১৮ সালের চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালের আগে তিনি বাম্বালিতে ৩০০টি লিভারপুল জার্সি পাঠিয়েছিলেন, যাতে গ্রামের মানুষ জার্সি গায়ে খেলাটা দেখতে পারেন। সে রাতে রিয়াল মাদ্রিদের কাছে হেরেছিল লিভারপুল। জার্সিগুলো তখন নিশ্চয়ই একটু ভারী লেগেছিল। পরের বছর লিভারপুল যখন ট্রফি জিতল, ওই জার্সিগুলো আবার গায়ে উঠল, এবার কী যে আনন্দ!
এবার একটু পেছনে ফিরি। মানের বাবা মারা যান তাঁর সাত বছর বয়সে। কৈশোরে খেতে কাজ করেছেন, খালি পায়ে ফুটবল খেলেছেন, ক্ষুধার কথা তাঁর মনে আছে। ১৫ বছর বয়সে ফুটবলার হওয়ার স্বপ্নে তিনি বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন। পালানো ছেলেরা সাধারণত ফেরে না। শহর তাদের গিলে নেয়। মানে ফিরেছেন তাঁর গ্রামে, প্রতিবার ঝুলি ভরে।
২০১৯ সালের বসন্তে তিনি গ্রামের মাধ্যমিক স্কুলের জন্য আড়াই লাখ পাউন্ড দান করেন। সেরা শিক্ষার্থীদের জন্য ল্যাপটপ আর ৪০০ ডলার করে পুরস্কারের ব্যবস্থাও করেছেন। তারপর এল হাসপাতাল। চিকিৎসাকর্মীদের জন্য রাষ্ট্রীয় সহায়তা চাইতে তিনি সেনেগালের প্রেসিডেন্ট ম্যাকি সালের কাছেও গিয়েছিলেন। ২০২১ সালের জুনে মাতৃসেবা বিভাগসহ হাসপাতালটির উদ্বোধন হয়। এই হাসপাতাল এখন শুধু মানের গ্রাম নয়, আশপাশের ৩০টির বেশি গ্রামের মানুষকে সেবা দেয়। এক বোনের স্মৃতি থেকে জন্ম নেওয়া হাসপাতাল এখন ৩০টি গ্রামের ভরসা। এই পথটাও কম দীর্ঘ নয়।
একবার বাম্বালির কাদামাখা মাঠে সাদিও মানেকে দেখা গিয়েছিল স্থানীয়দের সঙ্গে ফুটবল খেলতে। সঙ্গে ছিলেন এল হাজি দিউফ আর পাপিস সিসে। সেই ম্যাচে কোনো ট্রফি ছিল না। দর্শকদের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কেউ ছিলেন, যাঁর জন্ম হয়েছিল তেমনি এক ঘরে, যেখানে মানের বোনের জন্ম হয়েছিল।
মানের এখনকার ঠিকানা সৌদি আরবের রিয়াদ। ২০২৩ সালের গ্রীষ্মে বায়ার্ন মিউনিখ থেকে তিনি আল নাসরে যোগ দেন। গত মৌসুমে আল নাসর সাত বছর পর সৌদি প্রো লিগ জিতেছে। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো আর জোয়াও ফেলিক্সের পাশে তিনিও ছিলেন আক্রমণভাগের বড় আস্থা। ২০২৫ আফ্রিকা কাপ অব নেশনসে সেনেগালের শিরোপা জয়ের পর আল নাসরের সতীর্থরা রোনালদোকে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে বীরের সংবর্ধনা দিয়েছেন। সেই সাফল্যে এ বছর আফ্রিকার বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের চূড়ান্ত পাঁচজনের তালিকাতেও আছেন মানে।
বয়স এখন ৩৩। আল নাসরের সঙ্গে তাঁর চুক্তি চলবে ২০২৭ সালের জুন পর্যন্ত। সৌদি সংবাদমাধ্যমের খবর, ক্লাব চুক্তি নবায়নে আগ্রহী নয়। তাঁর এজেন্ট অবশ্য বলছেন, জানুয়ারিতে মানে ক্লাব ছাড়ছেন না। আগামী মৌসুমে কোন জার্সিতে দেখা যাবে তাঁকে, তা এখনো অনিশ্চিত।
এ মাসে মাঠের বাইরে থেকে আরেকটা খবর এল। সেনেগালের নভেম্বরের আন্তর্জাতিক ম্যাচের জন্য দল ঘোষণার সময় দেখা গেল, মানে নেই। সেনেগালীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, স্ত্রীর পাশে থেকে নতুন সন্তানকে স্বাগত জানাতে তিনি রিয়াদে থেকে গেছেন। কোচ ও কোচিং স্টাফ পরিস্থিতিটা বুঝেছেন। বুঝবেন না কেন!
যে মানুষের বোনের জন্ম হয়েছিল হাসপাতালহীন গ্রামের একটা ঘরে, তিনি জানেন জন্মের মুহূর্তে পাশে কে থাকে, সেটা কতটা জরুরি। জানেন বলেই জাতীয় দলের শিবিরের চেয়ে সেই মুহূর্তটা আগে রাখলেন।
আর হয়তো ঠিক এই সময়েই বাম্বালির হাসপাতালের কোনো এক ঘরে আরেকটি শিশু প্রথমবার কেঁদে উঠছে। সেই কান্না রিয়াদের গ্যালারির গর্জনে পৌঁছাবে না। মানেও সেটা শুনবেন না। তবু শিশুটা জন্মাচ্ছে ছাদের নিচে, কারও যত্নের হাতে। যে ছাদটা মানে গড়ে দিয়েছেন।