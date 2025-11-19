২৮ বছর পর স্কটল্যান্ড, অক্ষত থাকতে পারল না স্পেন

ইংল্যান্ডের মতো গোল হজম না করে বাছাইপর্ব শেষ করার সুযোগ ছিল স্পেনের। কিন্তু সেভিয়ায় তুরস্কের বিপক্ষে নিজেদের শেষ ম্যাচে জাল অক্ষত রাখতে পারেনি লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল। ‘ই’ গ্রুপে তুরস্কের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করলেও ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার টিকিট ঠিকই আদায় করে নিয়েছে স্পেন।
নিজেদের গ্রুপে ৬ ম্যাচে ৫ জয় ও ১ ড্রয়ে মোট ১৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে স্পেন। এর মধ্য দিয়ে ২০১৮ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে ইতালির গড়া টানা ৩১ ম্যাচ অপরাজিত থাকার কীর্তিও ছুঁয়ে ফেলল স্পেন। ২৫ জয়ের পাশাপাশি ৬ ম্যাচ ড্র করেছে তারা। সর্বশেষ ২০২৩ সালের মার্চে ইউরো বাছাইয়ে।
দানি ওলমোর গোলে ম্যাচের ৪ মিনিটে এগিয়ে গিয়েছিল স্পেন। ৪২ মিনিটে তুরস্ককে সমতায় ফেরান দেনিজ গুল। বিরতির পর ৫৪ মিনিটে সালিহ ওজকানের গোলে এগিয়ে যায় তুরস্ক। কিন্তু ৮ মিনিট পরই মিকেল ওইয়ারসাবালের গোলে সমতায় ফেরে স্পেন। ম্যাচ শেষে স্পেন তারকা ওলমো বলেন, ‘এটা অম্লমধুর অভিজ্ঞতা। তবে বিশ্বকাপে জায়গা করে নিতে পেরে ভালো লাগছে।’
৬ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে ‘ই’ গ্রুপে দ্বিতীয় তুরস্কের বিশ্বকাপে খেলার আশা এখনো শেষ হয়ে যায়নি। আগামী মার্চে প্লে অফ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে তাদের, যেখানে প্রথম ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ হতে পারে উত্তর আয়ারল্যান্ড, সুইডেন, রোমানিয়া ও উত্তর মেসিডোনিয়ার মধ্যে যেকোনো একটি দল।
গ্লাসগোর হ্যাম্পডেন পার্কে নাটকীয়তায় ভরা ম্যাচে ডেনমার্ককে ৪-২ গোলে হারায় স্কটল্যান্ড। এই জয়ে ১৯৯৮ আসরের পর প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে খেলার টিকিট পেল তারা। ইউরোপিয়ান বাছাই পর্বে ৬ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে ‘সি’ গ্রুপের শীর্ষে স্কটল্যান্ড। সমান ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় ডেনমার্ককের আশাও এখনো ফুরিয়ে যায়নি। মার্চে প্লে অফ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্বকাপে খেলার টিকিট কাটতে হবে ডেনমার্ককে।
৩ মিনিটে স্কট ম্যাকটমিনের গোলে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে প্রথমার্ধ শেষ করে স্কটল্যান্ড। ৫৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল শোধ করেন ডেনিশ তারকা রাসমুস হইলুন্দ। চার মিনিট পর রাসমুস ক্রিস্টিয়ানসেন লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে ১০ জনে পরিণত হয় ডেনমার্ক। এই সুযোগে ৭৮ মিনিটে গোল করে স্কটল্যান্ডকে আবারও এগিয়ে দেন ফরোয়ার্ড লরেন্স শ্যাঙ্কল্যান্ড। কিন্তু নাটকের তখনো বাকি ছিল। ৮১ মিনিটে প্যাট্রিক দরগুর গোলে আবারও সমতায় ফেরে ডেনিশরা।
যোগ করা সময়ে দুই গোল করে বিশ্বকাপে খেলার টিকিট ছিনিয়ে নেয় স্কটল্যান্ড। ৯৩ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে গোল করেন স্কটল্যান্ডের কিয়েরান টিয়ার্নি। ৯৮ মিনিটে কেনি ম্যাকলিনের মাঝ মাঠ থেকে করা শটে অবিশ্বাস্য এক গোলে দারুণ জয় নিশ্চিত হয় স্কটল্যান্ডের।
লিয়েগে লিখটেনস্টেইনকে ৭-০ গোলে বিধ্বস্ত করে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে বেলজিয়াম। অপরাজিত থেকে ইউরোপিয়ান অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাই শেষ করল তারা। ৮ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে ‘জে’ গ্রুপের শীর্ষে বেলজিয়াম। সমান ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় ওয়েলসকে দিতে হবে প্লে অফ পরীক্ষা। এই গ্রুপের অপর ম্যাচে উত্তর মেসিডোনিয়াকে ৭-১ গোলে হারায় ওয়েলস। এ নিয়ে ১৫তম বার বিশ্বকাপে খেলবে বেলজিয়াম।
ভিয়েনায় বসনিয়ার সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার টিকিট কেটেছে অস্ট্রিয়া। ১৯৯৮ আসরের পর এই প্রথম বিশ্বকাপে খেলবে তারা। ২৮ বছর পর তাদের বিশ্বকাপের টিকিট পাইয়ে দেওয়ার নেপথ্যে রয়েছে ৭৭ মিনিটে মার্ক গ্রেগোরিৎশের গোল। এইচ গ্রুপে ৮ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে অস্ট্রিয়া। সমান ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় বসনিয়া-হার্জেগোভেনিয়াকে দিতে হবে প্লে অফ পরীক্ষা।
কসোভোর সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পেয়েছে সুইজারল্যান্ড। ৬ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে ‘বি’ গ্রুপের শীর্ষে সুইজারল্যান্ড। সমান ম্যাচে ১১ পয়েন্ট পাওয়া কসোভোকে খেলতে হবে প্লে অফে।