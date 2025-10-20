মেসিভক্তের জোড়া গোলে আর্জেন্টিনাকে কাঁদিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন মরক্কো

ডিয়েগো ম্যারাডোনা, লিওনেল মেসি, পল পগবা, আর্লিং হলান্ডের মতো ফুটবলারদের ফুটবল বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে ফিফা অনূর্ধ্ব–২০ বিশ্বকাপ। এই সিঁড়ি বেয়েই ওপরে উঠতে উঠতে তাঁরা বনে গেছেন তারকা।
তাঁদের সঙ্গে এবার ইয়াসির জাবিরির নামটাও যোগ করতে পারেন। মেসির পাঁড় ভক্ত জাবিরির জোড়া গোলেই আজ কাঁদতে হলো ফিফা অনূর্ধ্ব–২০ বিশ্বকাপে রেকর্ড ছয়বারের চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাকে।
চিলির রাজধানী সান্তিয়াগোর এস্তাদিও নাসিওনাল হুলিও মার্তিনেজ প্রাদানোসে অনুষ্ঠিত ফাইনালে আর্জেন্টিনাকে ২–০ গোলে হারিয়ে প্রথমবারের মতো শিরোপা জিতল আফ্রিকার দেশ মরক্কো।
বিস্তারিত আসছে...