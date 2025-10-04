তিন চমক নিয়ে আর্জেন্টিনা দল ঘোষণা করলেন স্কালোনি

দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের লড়াই শেষ। এখন বিশ্বকাপ সামনে রেখে প্রীতি ম্যাচ খেলে চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু করতে হবে দলগুলোকে। আন্তর্জাতিক বিরতির এ ম্যাচগুলো দিয়েই মূলত বেছে নেওয়া হবে বিশ্বকাপের স্কোয়াড। দলের একাদশ ও ফরমেশন নিয়ে পরীক্ষা–নিরীক্ষাও এসব ম্যাচেই করবেন কোচরা।
অক্টোবরে তেমনই দুটি ম্যাচ খেলবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। যুক্তরাষ্ট্রে ১১ ও ১৪ অক্টোবর ভেনেজুয়েলা ও পুয়ের্তো রিকোর মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। এ ম্যাচ দুটি সামনে রেখে গতকাল রাতে চমক উপহার দিয়ে আর্জেন্টিনার ২৮ জনের স্কোয়াড ঘোষণা করেন কোচ লিওনেল স্কালোনি।
স্কালোনির স্কোয়াডে বেশির ভাগ নাম পরিচিত হলেও আছে অপ্রত্যাশিত কয়েকটি চমক। এ দলে সবচেয়ে বড় চমক সম্ভবত গোলরক্ষক ফাকুন্দো ক্যামবেসেস। রেসিংয়ের ২৮ বছর বয়সী এই গোলরক্ষক প্রথমবারের মতো জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন।
ক্যামবেসেসের মতো প্রথমবার দলে ডাক পেয়েছেন ২১ বছর বয়সী সেন্টার ব্যাক লাওতারো রিভেরো। সেন্ট্রাল কর্দোবায় ধারে খেলার পর সম্প্রতি তাঁকে ফিরিয়ে এনেছে রিভার প্লেট। প্রতিভার দ্যুতি ছড়িয়েই স্কালোনির দলে জায়গা করে নিয়েছেন এই তরুণ।
তৃতীয় নতুন মুখ হচ্ছেন আনিবাল মোরেনো। ২৬ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার খেলেন ব্রাজিলিয়ান ক্লাব পালমেইরাসে। এই তিন মুখের সঙ্গে আছেন পালমেইরাসের ফরোয়ার্ড হোসে ম্যানুয়েল লোপেজ। সেপ্টেম্বরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের স্কোয়াডে ডাক পেলেও এখনো অভিষেকের অপেক্ষায় আছেন এই তরুণ।
নতুনদের পাশাপাশি কিছু পুরোনো নামও যোগ হয়েছে স্কোয়াডে। ফিরে এসেছেন চেলসি মিডফিল্ডার এনজো ফার্নান্দেজ ও বোর্নমাউথের ডিফেন্ডার মার্কোস সেনেসি। নিষেধাজ্ঞা থাকায় আগেরবার ডাক পাননি ফার্নান্দেজ। সেনেসি প্রায় তিন বছরের বেশি সময় পর ফিরলেন জাতীয় দলে। সর্বশেষ তাঁকে দেখা গিয়েছিল ২০২২ সালের জুনে এস্তোনিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে।
এমিলিয়ানো মার্তিনেজ, গেরোনিমো রুলি, ওয়াল্টার বেনিতেজ, ফাকুন্দো ক্যামবেসেস, গনসালো মন্তিয়েল, নাহুয়েল মলিনা, ক্রিস্টিয়ান রোমেরো, লিওনার্দো বালের্দি, নিকোলাস ওতামেন্দি, মার্কোস সেনেসি, লাওতারো রিভেরো, মার্কোস আকুনা, নিকোলাস তালিয়াফিকো, লেয়ান্দ্রো পারেদেস, আনিবাল মোরেনো, রদ্রিগো দি পল, এনজো ফার্নান্দেজ, নিকোলাস পাজ, গিওভানি লো সেলসো, থিয়াগো আলমাদা, অ্যালেক্সিস ম্যাক আলিস্টার, গিওলিয়ানো সিমিওনে, ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো, লিওনেল মেসি, জোসে ম্যানুয়েল লোপেজ, হুলিয়ান আলভারেজ ও লাওতারো মার্তিনেজ।