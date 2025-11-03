ইয়ামালের গোলে ফেরার রাতে আলো ছড়ালেন রাশফোর্ডও

চলতি মৌসুমের বেশির ভাগ সময় মাঠের চেয়ে মাঠের বাইরের ঘটনা নিয়ে বেশি আলোচনায় ছিলেন লামিনে ইয়ামাল। গতকাল রাতের আগে লা লিগায় খেলা শেষ তিন ম্যাচে গোলও ছিল না তাঁর। এল ক্লাসিকোতেও ছিলেন নিষ্প্রভ। সব মিলিয়ে বেশ চাপের মুখেই ছিলেন ১৮ বছর বয়সী এই তরুণ।
তবে সেই চাপ এবার কিছুটা হলেও কমিয়েছেন ইয়ামাল। গতকাল রাতে লা লিগায় এলচেকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে বার্সেলোনা, নবম মিনিটে দলের প্রথম গোলটি করেছেন ইয়ামালই। বার্সেলোনার অন্য দুটি গোল এসেছে ফেরান তোরেস (১১ মিনিট) ও মার্কাস রাশফোর্ডের (৬১ মিনিট) কাছ থেকে।
১৮ বছর বয়সী ইয়ামালের গোলটি ছিল লা লিগায় তাঁর ৮০ ম্যাচে ১৭তম। একুশ শতকে ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগে বয়স ১৯ হওয়ার আগে এর চেয়ে বেশি লিগ গোল আছে শুধু কিলিয়ান এমবাপ্পের (২৩)। তবে ইয়ামালের দিনে দ্বিতীয়ার্ধে গোল করে আলোচনায় রাশফোর্ডের নামও।
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড থেকে ধারে আসা এই ফরোয়ার্ড বার্সেলোনার হয়ে দারুণ খেলছেন। বার্সার জার্সিতে এখন পর্যন্ত ১৪ ম্যাচে ৬ গোল ও ৭টি অ্যাসিস্ট করেছেন তিনি, যা ক্লাবের অন্য যেকোনো খেলোয়াড়ের চেয়ে বেশি। তবে তাঁর কাছ থেকে এটুকুতেই সন্তুষ্ট নন বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক।
এলচের বিপক্ষে জয়ের পর ফ্লিক এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ‘যখন তুমি তার পাওয়া সুযোগগুলো দেখবে, (বুঝবে) আরও এক বা দুই গোল বেশি করলে তার জন্যও ভালো হবে। তবে আমরা তার পারফরম্যান্সে খুশি। আমি তার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট। আমি খুশি যে সে নিজেকে সমর্থকদের জন্য, ক্লাবের জন্য এবং সতীর্থদের জন্য নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ করেছে।’
ম্যাচ শেষে নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে কথা বলেছেন রাশফোর্ডও, ‘আমি শুধু মাঠে সঠিক কাজগুলো করার চেষ্টা করি। আজ আমার আরও অ্যাসিস্ট বা গোল হতে পারত, কখনো কখনো শট নেওয়া বা পাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। কিন্তু এমন দিন আসবেই। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দলের পারফরম্যান্স। আজ আমরা জিতেছি।’
এলচের বিপক্ষে এই জয়ের পর টেবিলের দুই নম্বরে থাকা বার্সেলোনার পয়েন্ট এখন ১১ ম্যাচে ২৫। সমান ম্যাচে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদ। বার্সা পরের ম্যাচ খেলবে চ্যাম্পিয়নস লিগে। ৫ নভেম্বর বুধবার রাতে ক্লাব ব্রুগার মাঠে আতিথ্য নেবে তারা।