আফকনে বাজে খেলায় পুরো জাতীয় দলকেই ‘নিষিদ্ধ’ করল গ্যাবন সরকার

আফ্রিকা কাপ অব নেশনসে (আফকন) ভরাডুবি হয়েছে গ্যাবনের। দেশটি গ্রুপ পর্বে তিন ম্যাচ খেলে হেরেছে সব কটিতেই। সর্বশেষ ম্যাচে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আইভরিকোস্টের কাছে ৩-২ গোলে হেরে পয়েন্ট তালিকার তলানিতে থেকে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেছে দলটি।
তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে পুরো জাতীয় দলকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ‘নিষিদ্ধ’ এবং কোচিং স্টাফদের সবাইকে বরখাস্ত করেছেন গ্যাবনের ক্রীড়ামন্ত্রী সিমপ্লিস-দেজিরে মামবুলা। এ ছাড়া দুই অভিজ্ঞ খেলোয়াড় পিয়ের-এমেরিক অবামেয়াং ও ব্রুনো একুয়েলে মাঙ্গাকে আলাদা করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
গ্যাবনের টেলিভিশনে বুধবার গভীর রাতে মন্ত্রী সিমপ্লিস-দেজিরে মামবুলা বলেন, ‘আফকনে লজ্জাজনক পারফরম্যান্সের পর টেকনিক্যাল স্টাফ ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ফুটবলে “নিষিদ্ধ” থাকবে জাতীয় দল আর পিয়ের-এমেরিক অবামেয়াং ও ব্রুনো একুয়েলেকে জাতীয় দলে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।’
প্রচারিত হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর ঘোষণার ভিডিও ক্লিপটি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম ও টেলিভিশনের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। পরে আজ আবার সেটি প্রকাশ করা হয়।
গত রোববার র্যাঙ্কিংয়ের ১০২তম দল মোজাম্বিকের কাছে ৩-২ ব্যবধানে হারের পর আফ্রিকা কাপ অব নেশনসে জাতীয় দলের পারফরম্যান্স মন্ত্রিসভা পরিষদে পর্যালোচনা করা হয়। ওই ম্যাচের পর ঊরুতে চোট পাওয়ায় অবামেয়াং তাঁর ফরাসি ক্লাব মার্শেইয়ে ফিরে যান।
এর আগে গ্যাবনের প্রেসিডেন্ট ব্রিস ক্লোতেয়ার অলিগুই এনগুয়েমা এক বিবৃতিতে সমালোচনা করেন দলের, ‘এটি আমাদের জাতীয় পরিচয়কে হেয় করেছে।’
গ্যাবনের ক্রীড়াঙ্গনে ‘শৃঙ্খলা, দায়িত্বশীলতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা’ ফিরিয়ে আনতে ‘কঠোর ও কাঠামোগত সিদ্ধান্ত’ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট।
তবে সরকারি এ হস্তক্ষেপের কারণে গ্যাবনের ফুটবল আরও সমস্যায় পড়তে পারে। বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা সদস্য সংস্থাগুলোর কাজে সরকারি হস্তক্ষেপ করাটাকে ভালো চোখে দেখে না ও সদস্য পদ স্থগিত করে।