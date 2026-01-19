বার্সার হারে জমেছে লা লিগা, শীর্ষ অন্য চার লিগের খবর কী

মাঝপথ পেরিয়ে গেছে ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ ফুটবল লিগ। এ পর্যায়ে এসে কোন লিগে পয়েন্ট তালিকার কী অবস্থা।
কাল রাতে বার্সেলোনাকে হারিয়ে লা লিগার শিরোপার লড়াই জমিয়ে তুলেছে রিয়াল সোসিয়েদাদ। সোসিয়েদাদের কাছে ২-১ গোলে হারের পরও অবশ্য শীর্ষেই আছে হান্সি ফ্লিকের দল। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১১ ম্যাচ পর হারের দেখা পাওয়া বার্সেলোনার পয়েন্ট ২০ ম্যাচে ৪৯। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদ পিছিয়ে মাত্র ১ পয়েন্টে। পরশু লেভান্তেকে ২-০ গোলে হারানো রিয়াল মাদ্রিদের পয়েন্ট ৪৮।
কাল রাতে এভারটনের কাছে ১-০ গোলে হেরে ম্যানচেস্টার সিটিকে টপকে দুইয়ে ওঠার সুযোগ হারিয়েছে অ্যাস্টন ভিলা। প্রিমিয়ার লিগে সর্বশেষ রাউন্ডে শীর্ষ চার দলই পয়েন্ট হারিয়েছে। ৭ পয়েন্টের ব্যবধানে শীর্ষে থাকা আর্সেনাল ও চারে থাকা লিভারপুল ড্র করেছে, ভিলা ছাড়াও হেরেছে ম্যানচেস্টার সিটি।
ইতালিতে শীর্ষে আছে ইন্টার মিলান। তাদের ৩ পয়েন্ট পেছনে নগর প্রতিদ্বন্দ্বী এসি মিলান। মিলানের চেয়ে ৩ পয়েন্ট পিছিয়ে তিনে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন নাপোলি। সর্বশেষ রাউন্ডে তিন দলই জিতেছে ১-০ গোলে।
জার্মানিতে বায়ার্ন-রাজত্ব চলছেই। সর্বশেষ ম্যাচে লাইপজিগকে ৫-১ গোলে উড়িয়ে দিয়ে পয়েন্ট তালিকায় আরও জাঁকিয়ে বসেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। দুইয়ে থাকা বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের চেয়ে ১৮ ম্যাচ শেষেই ১১ পয়েন্টে এগিয়ে মিউনিখের দলটি।
ফ্রান্সে সবাইকে চমকে দিয়ে শীর্ষে আছে লাঁস। ১৯৯৭-৯৮ মৌসুমে একবার লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়া দলটি লিগ আঁতে সর্বশেষ আট ম্যাচেই জয় পেয়েছে। ফেবারিট পিএসজি অবশ্য মাত্র ১ পয়েন্ট পেছনেই আছে।