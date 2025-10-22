পাঁচ গোলে জয়ে ফিরল লিভারপুল, বড় জয় চেলসিরও

মাঠে নামলেই হার, একটার পর একটা— এভাবেই কেটেছে লিভারপুলের গত এক মাস। প্রিমিয়ার লিগ, চ্যাম্পিয়নস লিগ মিলিয়ে টানা চার ম্যাচে হেরে বসা ইংলিশ ক্লাবটি অবশেষে জয়ের দেখা পেয়েছে আজ। সেটাও দাপুটে ফুটবল খেলেই।
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের তৃতীয় ম্যাচ-ডেতে আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টকে ৫-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে লিভারপুল। আগের চার ম্যাচে মোটে ৩ গোল করতে পারা দলটির হয়ে আজ গোল করেছেন ৫ জন— উগো একিতিকে, ভার্জিল ফন ডাইক, ইব্রাহিমা কোনাতে, কোডি গাকপো ও ডমিনিক সোবোসলাই।
লিভারপুলের মতো বড় জয় পেয়েছে আরেক ইংলিশ ক্লাব চেলসিও। স্টামফোর্ড ব্রিজে ডাচ ক্লাব আয়াক্সকে ৫-১ গোলে হারিয়েছে এনজো মারেসকার দল।
২৩ সেপ্টেম্বর লিগ কাপের তৃতীয় রাউন্ডে সাউদাম্পটনকে হারানোর পর থেকেই জয়খরায় ভুগছিল লিভারপুল।
