ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফি
ফুটবল

বিশ্বকাপের টিকিটের জন্য ৫০ কোটির বেশি আবেদন: ফিফা

এএফপি লস অ্যাঞ্জেলস

২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিটের জন্য ৫০ কোটির বেশি আবেদন পেয়েছে ফিফা। বুধবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে ফুটবলের নিয়ন্ত্রক এ সংস্থা। টিকিটের আকাশছোঁয়া দামের কারণে বিতর্ক চললেও আগ্রহে ভাটা পড়েনি বলে জানিয়েছে ফিফা।

বিবৃতিতে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বিশ্বকাপের জন্য ফিফার ২১১টি সদস্য দেশ ও অঞ্চলের সমর্থকেরা টিকিটের আবেদন করেছেন।

লটারির মাধ্যমে টিকিট বরাদ্দের জন্য আবেদন জমা দেওয়ার সময়সীমা শেষ হয়েছে গত মঙ্গলবার। ফিফা জানিয়েছে, আবেদন সফল হয়েছে কি না, তা ‘৫ ফেব্রুয়ারি’র আবেদনকারীদের জানানো হবে।

স্বাগতিক দেশগুলোর বাইরে সবচেয়ে বেশি টিকিটের চাহিদা এসেছে জার্মানি, ইংল্যান্ড, ব্রাজিল, স্পেন, পর্তুগাল, আর্জেন্টিনা ও কলম্বিয়া থেকে। মায়ামিতে কলম্বিয়া-পর্তুগাল ম্যাচে টিকিটের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। এই ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে ২৭ জুন। টিকিটের চাহিদায় কলম্বিয়া-পর্তুগাল ম্যাচের পরই রয়েছে ১৮ জুন গুয়াদালাহারায় মেক্সিকো-দক্ষিণ কোরিয়া ম্যাচ, এরপর ১৯ জুলাই নিউ জার্সিতে বিশ্বকাপ ফাইনাল। বিশ্বকাপ শুরু হবে ১১ জুন।

ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো

ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বলেন, ‘মাত্র এক মাসের একটু বেশি সময়ে অর্ধশত কোটি টিকিট আবেদন শুধু চাহিদাই নয়, এটি বিশ্বজুড়ে ফুটবলপ্রেমের স্পষ্ট বার্তা। এই অভূতপূর্ব সাড়ার জন্য সারা বিশ্বের ফুটবল সমর্থকদের ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই। বিশ্বজুড়ে মানুষের কাছে এই টুর্নামেন্টের গুরুত্ব আমরা জানি। দুঃখের বিষয়, স্টেডিয়ামের ভেতরে আমরা সব সমর্থককে জায়গা দিতে পারছি না।’

৪৮ দলের এই বিশ্বকাপে টিকিটের মূল্য নিয়ে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে ফিফা। সমর্থক সংগঠনগুলো টিকিটের দামকে ‘অতিরিক্ত’ ও ‘আকাশছোঁয়া’ বলে আখ্যা দিয়েছে।

ইউরোপের ফুটবল সমর্থকদের সংগঠন ফুটবল সাপোর্টার্স ইউরোপ (এফএসই) জানিয়েছে, ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের তুলনায় এবার টিকিটের দাম প্রায় পাঁচ গুণ বেশি। এই সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ডিসেম্বরে ফিফা ৬০ ডলার (৫১ ইউরো/প্রায় ৭ হাজার ৩৩৭ টাকা) মূল্যের নতুন একটি কম দামি টিকিট শ্রেণি চালু করে।

