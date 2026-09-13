৩-০ থেকে ৪-২, শেষ পর্যন্ত বার্সাই জিতল

ম্যাচটা যেন শুরু থেকেই বার্সেলোনার। ছন্দ, গতি, নিয়ন্ত্রণ সবকিছুতেই এগিয়ে ছিল তারা। তবু শেষ বাঁশি বাজা পর্যন্ত নাটকটা থামল না।
শেষ পর্যন্ত অবশ্য যাদের জেতার কথা, তারাই জিতেছে। লা লিগায় টানা পঞ্চম জয় পেল বার্সেলোনা। লেভান্তের মাঠে ৪-২ গোলের জয়ে জোড়া গোল করেছেন লামিনে ইয়ামাল, একটা করে গোল জাভি এসপার্ত ও করিম আদেয়েমির। এ জয়ে ৫ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষস্থানটাও ধরে রাখল বার্সেলোনা, দ্বিতীয় স্থানে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ব্যবধানটাও থাকল তিন পয়েন্টের।
শুরুটা চেনা বার্সেলোনার মতোই। হান্সি ফ্লিকের দলের দ্রুত শুরু। ম্যাচের মাত্র পাঁচ মিনিটে দারুণ এক পাসিং মুভ থেকে জাভি এসপার্তের গোল। বার্সেলোনার জার্সিতে এটাই তাঁর প্রথম গোল, সেটি এসেছে ১২তম ম্যাচে।
পনেরো মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ। পাউ কুবাসির লম্বা পাসে শুরু, ফেরমিন লোপেজ হয়ে বল যায় রাফিনিয়ার কাছে। বার্সা অধিনায়ক ঠান্ডা মাথায় বল তুলে দেন ইয়ামালের সামনে। সহজ ট্যাপ-ইন, ২-০। চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত রাফিনিয়ার গোলে অবদান দাঁড়াল নয়টি। বার্সার হয়ে মৌসুমের প্রথম পাঁচ লিগ ম্যাচে তাঁর চেয়ে বেশি গোলে অবদান ছিল শুধু লিওনেল মেসির। ২০১৭-১৮ মৌসুমে প্রথম পাঁচ ম্যাচেই ১০টি গোলে অবদান রেখেছিলেন মেসি।
প্রথমার্ধে বল ছিল একচেটিয়াভাবে বার্সার দখলে। লেভান্তে মাঝেমধ্যে আক্রমণে উঠলেও অফসাইডে ধরা পড়ে। হতাশা বাড়তে থাকলে শারীরিক খেলায় ঝুঁকে পড়ে স্বাগতিকরা। তবু তাল কাটেনি বার্সার। বিরতিতে যাওয়ার সময় স্কোরলাইন তাদের পক্ষে ২-০।
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া মুহূর্ত। পেনাল্টি আদায় করে নিজেই গোল করেন ইয়ামাল। ৩-০ ব্যবধান, ম্যাচ তখন প্রায় শেষের পথে। তবে লেভান্তে হাল ছাড়েনি। মাঝেমধ্যে বার্সার রক্ষণে চাপ তৈরি করে। পাল্টা আক্রমণে কয়েকটি সুযোগ নষ্ট করে বার্সা। এক ঘণ্টার পর ফ্লিক বদলি এনে বিশ্রাম দেন পেদ্রি ও ইয়ামালকে।
কিন্তু হঠাৎই ভুল করে বার্সা। নিজেদের বক্সে এসপার্তের বাজে পাস থেকে ইভান রোমেরোর গোল। লেভান্তে ফিরে পায় আশা। এরপর মার্ক বার্নালের ভুলে মাঝমাঠে বল হারানো, রজার ব্রুগের গোল। ৩-২। ম্যাচে ফিরে আসে উত্তেজনা।
শেষটা হলো নাটকীয়। অতিরিক্ত সময়ে বাঁ দিক দিয়ে একক দৌড়ে এগিয়ে গিয়ে গোল করেন বদলি করিম আদেয়েমি। দারুণ এক সমাপ্তি। ব্যবধান আবার দুই গোলের।শেষ বাঁশি বাজতেই স্বস্তি বার্সেলোনার। ম্যাচটা আরও আগেই নিজেদের করে নেওয়ার কথা ছিল। তবু নিজেদের ভুলেই লড়াইটা কঠিন করেছে তারা। জয়টা তাই শুধু তিন পয়েন্ট নয়, বার্সাকে দিল একটা সতর্কবার্তাও। আধিপত্য থাকলেই ম্যাচ শেষ হয়ে যায় না। শেষ বাঁশি পর্যন্ত নাটক চলতেই থাকে।