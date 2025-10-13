বিশ্বকাপের টিকিট কাটল ঘানা

পঞ্চম আফ্রিকান দেশ হিসেবে ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে ঘানা। আফ্রিকান অঞ্চলের বাছাইয়ে গতকাল রাতে মোহাম্মদ কুদুসের গোলে কোমোরোসকে ১–০ গোলে হারিয়েছে ‘ব্ল্যাক স্টার্স’খ্যাত দলটি।
এর ফলে আফ্রিকার উত্তরাঞ্চলের বাইরের প্রথম দেশ হিসেবে এবার বিশ্বকাপে জায়গা করল ঘানা। এর আগে আফ্রিকা থেকে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করেছিল আলজেরিয়া, মিসর, মরক্কো ও তিউনিসিয়া। এই দেশগুলো উত্তর আফ্রিকার, ঘানা পশ্চিমের।
আক্রায় পাওয়া এই জয়ে গ্রুপ ‘আই’তে ঘানার পয়েন্ট ১০ ম্যাচে ২৫। দ্বিতীয় স্থানে থাকা মাদাগাস্কার থেকে ৬ পয়েন্টে এগিয়ে আছে তারা। ৯ গ্রুপের রানার্সআপদের মধ্যে শীর্ষ চারে থেকে আঞ্চলিক প্লে–অফ নিশ্চিত করতে মাদাগাস্কারকে মালির বিপক্ষে জিততেই হতো। কিন্তু বামাকোতে গতকাল রাতে মালির কাছে ৪–১ গোলে হেরে লড়াই থেকে ছিটকে গেছে তারা।
ঘানা অবশ্য এই ম্যাচের আগেই নিজেদের পঞ্চম বিশ্বকাপ টিকিট নিয়ে অনেকটাই নিশ্চিত ছিল। ঘানাকে পেছনে ফেলে বিশ্বকাপ খেলতে মাদাগাস্কারকে গতকাল নিজেদের ম্যাচে জেতার পাশাপাশি পোষাতে হতো ৮ গোলের ঘাটতিও; সঙ্গে ঘানার হার তো আছেই। ফলে মাদাগাস্কারের যেটুকু সম্ভাবনা ছিল, তা শুধু কাগজে–কলমেই। তবে সে হিসাব–নিকাশে যাওয়ার প্রয়োজনই পড়েনি।
বুরকিনা ফাসো ও নাইজার অপেক্ষায় প্লে–অফের
রোববার রাতের আরেক ম্যাচে মোহাম্মদ সালাহর নেতৃত্বে আগেই কোয়ালিফাই করা মিসর ১–০ গোলে হারিয়েছে গিনি–বিসাউকে। কায়রোয় ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন ডিফেন্ডার মোহাম্মদ হামদি। এর আগে বুধবার জিবুতির বিপক্ষে ৩–০ গোলের জয়ে গ্রুপ ‘এ’ থেকে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করেছিল মিসর। একই গ্রুপ থেকে ইথিওপিয়াকে ২–১ গোলে হারিয়ে রানার্সআপ হয়ে প্লে–অফ খেলার আশায় আছে বুরকিনা ফাসো।
একইভাবে সম্ভাবনা টিকিয়ে রেখেছে নাইজারও, যারা জাম্বিয়ার বিপক্ষে জিতেছে ১–০ গোলে। তবে বুরকিনা ফাসো ও নাইজারকে নিজেদের চূড়ান্ত ভাগ্য জানতে মঙ্গলবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সব ম্যাচ শেষ হলে তবেই জানা যাবে তারা বিশ্বকাপের দৌড়ে থাকছে কি না।
আফ্রিকার মোট নয়টি গ্রুপের মধ্যে এখনো চারটি গ্রুপের ভাগ্য নির্ধারণ বাকি আছে। আজ রাতে ইতিহাস গড়তে পারে কেপ ভার্দে। এসওয়াতিনিকে হারাতে পারলে তারা প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে জায়গা করে নেবে।
২০২৬ বিশ্বকাপে আফ্রিকা থেকে বাছাই উত্তীর্ণ হয়ে সরাসরি জায়গা করবে নয়টি দল। ইন্টারকনফেডারেশন প্লে–অফের মাধ্যমে আরেকটি দলের বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ আছে।