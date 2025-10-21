ঢাকায় নিরপেক্ষ ভেন্যুতে আন্তর্জাতিক ম্যাচ, আফগানিস্তানের ‘ঘর’ হচ্ছে বাংলাদেশ

অনেক বছর ধরে নিরাপত্তার কারণে নিজেদের দেশে আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজন করতে পারছে না আফগানিস্তান। ফলে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন দেশকে ‘হোম ভেন্যু’ হিসেবে ব্যবহার করছে তারা। সেই ধারাবাহিকতায় এবার বাংলাদেশকে বেছে নিয়েছে আফগানিস্তান, আর সে সূত্রে আফগানিস্তানের অনুরোধে সাড়া দিয়ে এই প্রথম নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ আয়োজন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ।
এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে আফগানিস্তান–মিয়ানমার ম্যাচটি ১৮ নভেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে, আজ এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এমনটাই জানিয়েছে বাফুফে। তবে কোন মাঠে ম্যাচটি হবে, তা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়নি। যদিও ১৮ নভেম্বর ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ–ভারত ম্যাচ থাকায় আফগানিস্তান–মিয়ানমারের মধ্যকার ম্যাচ সেখানে হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বাফুফের সূত্র নিশ্চিত করেছে, ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায়।
বাংলাদেশ জাতীয় দলের (নারী ও পুরুষ) পাশাপাশি বয়সভিত্তিক আন্তর্জাতিক ম্যাচও অনুষ্ঠিত হয়েছে কিংস অ্যারেনায়। এএফসি ক্লাব পর্যায়ের খেলাও হয়েছে এই মাঠে। সর্বশেষ এখানে নারীদের বয়সভিত্তিক সাফের (অনূর্ধ্ব-২০) খেলা হয়েছে। আফগানিস্তান জাতীয় দলও এই মাঠে খেলে গেছে।
এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বে সিরিয়ার বিপক্ষে আফগানিস্তান তাদের হোম ম্যাচ খেলেছে সৌদি আরবের আল-হফুফেতে। সর্বশেষ ১৪ অক্টোবর পাকিস্তানের বিপক্ষে হোম ম্যাচটি তারা খেলেছে কুয়েতের আলী আল-সালেম আল-সাবাহ স্টেডিয়ামে, যেখানে ম্যাচটি ১–১ গোলে ড্র হয়।