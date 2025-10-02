নেইমারকে বাইরে রেখে ভিনিসিয়ুস ও রদ্রিগোকে ব্রাজিল দলে ফেরালেন আনচেলত্তি

দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের বিপক্ষে চলতি মাসে প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। গতকাল এ দুটি ম্যাচের জন্য ব্রাজিলের ২৬ জনের স্কোয়াড ঘোষণা করেন কোচ কার্লো আনচেলত্তি। রদ্রিগো ও ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে জাতীয় দলে ফিরিয়েছেন ব্রাজিল কোচ।
২০২৬ বিশ্বকাপে খেলা আগেই নিশ্চিত করায় গত মাসে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ব্রাজিলের দুটি ম্যাচে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ তারকা ভিনিসিয়ুসকে। তাঁর ক্লাব সতীর্থ রদ্রিগো রিয়ালে এ মৌসুমে নিয়মিত ম্যাচ খেলার সুযোগ না পাওয়ায় তাঁকে স্কোয়াডের বাইরে রেখেছিলেন আনচেলত্তি। প্রীতি ম্যাচে এই দুই তারকাকে তিনি জাতীয় দলে ফেরালেও নেইমারের অপেক্ষা শেষ হয়নি।
বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) জানিয়েছে, বাঁ ঊরুতে নতুন করে চোট পাওয়ায় নেইমারকে প্রীতি ম্যাচের জন্য জাতীয় দলে ফেরানোর কথা ভাবেননি আনচেলত্তি। নেইমার ব্রাজিলের জার্সিতে সর্বশেষ মাঠে নেমেছিলেন ২০২৩ সালের অক্টোবরে। এর পর থেকে ক্রমাগত চোট ও ফিটনেস সমস্যার কারণে জাতীয় দলের বাইরে রয়েছেন সান্তোস ফরোয়ার্ড। আগামী নভেম্বরে প্রীতি ম্যাচের সূচিতে জাতীয় দলে নেইমার ফিরবেন কি না, তা এখনো অনিশ্চিত। ১০ অক্টোবর দক্ষিণ কোরিয়ার মুখোমুখি হওয়ার চার দিন পর টোকিওতে জাপানের মুখোমুখি হবে ব্রাজিল।
রদ্রিগোকে ফেরানো নিয়ে আনচেলত্তি বলেছেন, ‘রদ্রিগো ফিরেছে। কারণ, সে বেশি খেলার সময় না পেলেও যতবারই (মাঠে) নেমেছে, খুব ভালো করেছে। ব্রাজিলের অন্য খেলোয়াড়দের মতো তার ফিটনেসও ভালো। এই দলের জন্য সে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সে (আক্রমণভাগে) সব পজিশনে খেলতে পারে।’
ব্রাজিল স্কোয়াড: গোলকিপার: এদেরসন (ফেনেরবাচে), বেন্তো (আল নাসর) ও হুগো সউজা (করিন্থিয়ান্স)। ডিফেন্ডার: কার্লোস অগুস্তো (ইন্টার মিলান), এদের মিলিতাও (রিয়াল মাদ্রিদ), কাইও হেনরিক (মোনাকো), ভ্যান্ডারসন (মোনাকো), ডগলাস সান্তোস (জেনিত), ফ্র্যাব্রিসিও সান্তোস (ক্রুজেইরো), গ্যাব্রিয়েল মাগালায়েস (আর্সেনাল), বেরালদো (পিএসজি) ও ওয়েসলি (রোমা)। মিডফিল্ডার: আন্দ্রে (উলভারহ্যাম্পটন), ব্রুনো গিমারেজ (নিউক্যাসল), জোয়েলিংটন (নিউক্যাসল), কাসেমিরো (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড), হোয়াও গোমেজ (উলভারহ্যাম্পটন) ও লুকাস পাকেতা (ওয়েস্ট হাম)। ফরোয়ার্ড: এস্তেভাও (চেলসি), গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি (আর্সেনাল), ইগর জেসুস (নটিংহাম ফরেস্ট), লুইজ হেনরিক (জেনিত), ম্যাথিয়াস কুনিয়া (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড), রিচার্লিসন (টটেনহাম), রদ্রিগো (রিয়াল মাদ্রিদ) ও ভিনিসিয়ুস জুনিয়র (রিয়াল মাদ্রিদ)।
চোটের কারণে আনচেলত্তির এই স্কোয়াডে জায়গা হয়নি বার্সেলোনা তারকা রাফিনিয়ার। একই কারণে বাদ পড়েছেন পিএসজি সেন্টার ব্যাক মারকিনিওস ও লিভারপুল গোলকিপার আলিসন বেকার। দীর্ঘ সময়ের চোট কাটিয়ে জাতীয় দলে ফেরার ডাক পেয়েছেন ডিফেন্ডার এদের মিলিতাও। স্ট্রাইকার পজিশনে বোতাফোগো থেকে গত জুলাইয়ে নটিংহাম ফরেস্টে যোগ দেওয়া ইগর জেসুস ডাক পেয়েছেন। ইংলিশ ক্লাবটির হয়ে দুই ম্যাচে একাদশের হয়ে মাঠে নেমে চার গোল করেছেন জেসুস।